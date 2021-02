Tietoverkoista tarvitaan nyt oikeita päätöksiä

Maa- ja metsätalouden toiminnot, etätyö, viranomais-, terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä monet muut palvelut ovat siirtyneet tietoverkkoon. Ilman nopeita verkkoyhteyksiä ei enää pärjätä, ja tulevaisuudessa tietoverkkojen merkitys korostuu entisestään.

Markkinaehtoisesti rakennetut mobiiliverkot eivät täytä maaseudulla asuvien ja yrittävien tiedonsiirtotarpeita. Alle 10 megabitin siirtonopeudet ja pitkät viiveajat ovat tavallisia, lisäksi yhteydet pätkivät. Tämä on tosiasia, joka haittaa mobiiliverkkojen varassa olevien elämää vuosi vuodelta yhä enemmän.

Tällainen negatiiviseksi muodostunut kehitys on katkaistava. Harvaan asutulla Suomenniemellä mobiiliverkkojen tiedonsiirtokyky todettiin riittämättömäksi jo vuosia sitten, eikä parannusta ole näköpiirissä. Tästä syystä paikallisen kyläyhdistyksen aktiivit panivat toimeksi, jotta alueen yrityksiin ja asuntoihin saadaan valokuituun pohjautuvat, luotettavat ja nopeat tiedonsiirtoyhteydet.

Valokuituyhteydet on rakennettu yhteistyössä Saimaan Kuidun kanssa jo lähes sadalle asiakkaalle, ja lisää on tulossa. Aluetta laajennetaan sitä mukaa, kun Etelä-Savon ely-­keskus ja Mikkelin kaupunki myöntävät julkista rahoitusta. Julkisen rahoituksen osuus on ollut 70 prosenttia hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista.

Asiakkaiden maksuosuus Suomenniemen harvaan asutulla alueella on ollut yli 2 000 euroa liittymää kohti, mikä joillekin liittymän tarvitsijoille on ollut jo liikaa.

Kauriansalmen Kylät ry:n lisäksi vastaavaa omaehtoista valokuituverkkojen rakentamista ovat toteuttaneet lukuisat kyläyhdistykset ympäri Suomea.

Huonot verkkoyhteydet ovat kansallinen ongelma, joka vaikuttaa kaikkien maaseudulla asuvien perus­oikeuksiin olla osa yhteiskuntaa. Ihmiset eriarvoistuvat, maaseutu autioituu. Ketkä tästä hyötyvät?

Odotukset uuden laajakaistalain tuomille helpotuksille ovat olleet korkealla. Saadaanko uuden lain myötä julkista rahoitusosuutta kasvatettua nykyisestä, jotta vähintään 100 megabitin symmetriset tiedonsiirtoyhteydet olisivat todellinen vaihtoehto myös harvaan asutulla maaseudulla kaikille niitä tarvitseville?

Taisto Hirvonen

Antti Pakarinen

Kauriansalmen Kylät ry

