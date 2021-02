Tietokirjailija Veikko Vuontis­järvi kirjoitti kaivosteollisuudesta vahvoja näkemyksiä mielipidepalstalla (MT 3.2). Kaivosteollisuutta on toki oikeus kritisoida. Arvostaisimme kuitenkin, jos kritiikki perustuisi faktoihin. Tässä tapauksessa erityisen ikävää oli, että tietokirjailijan tekstissä oli merkittävä henkilöä koskeva virhe.

Vuontisjärvi kirjoitti, että ”Kevitsan kaivosjohtaja johtaa kaivosta Ruotsissa asuen ja maksaa Kevitsan palkasta kuntaveronsakin sinne.”

Kaivoksen johtaja on Suomen kansalainen ja maksaa Suomesta saadusta palkasta verot tänne. Suomen kansalaisella on toki oikeus asua jopa Ruotsissa ilman, että se käännettään median palstoilla moitittavaksi asiaksi.

Vuontisjärvi kritisoi myös automaation yleistymistä kaivoksilla. Hän arvioi, että kiviautoja voidaan ohjailla etänä vaikkapa Ruotsista. Myös metsäkoneita voidaan ohjata etänä, kuten kaivoskoneitakin. Näin ei kuitenkaan ainakaan vielä tehdä. Koneita sähköistetään, mutta ajo­neuvot ovat miehitettyjä.

Vuontisjärvi arvioi myös, että moni kaivoskunta on joutunut nostamaan kunnallisveroa viime vuosina. Uskallamme arvioida, että esimerkiksi Kittilä on erittäin iloinen kultakaivoksesta korona-aikana, jolloin matkailu on kokenut rajun takaiskun.

Vuontisjärvi unohti, että esimerkiksi kaivoksen ja matkailun vetämä Sotkamo alensi viime vuonna kunnallis­veroa 1,5 prosenttiyksikköä – taustalla olivat toki myös sähköyhtiön myynnistä tulevat tulot. Kuntatalous on aina monen asian summa.

Vuontisjärvi aprikoi, että Kevitsan, Sakatin ja Pahta­vaaran kaivokset eivät ole estäneet Sodankylän talous­haasteita. Kunnilla on varmasti riittänyt haasteita, joita kaivokset yksin eivät ole voineet estää – ei ainakaan Sakatti, joka on vasta suunnitteluvaiheessa.

Sodankylän kunnalla on kuitenkin hieno mahdollisuus elinvoimansa kehittämiseen, ja niin kunta tekeekin.

Pekka Suomela

toiminnanjohtaja

Kaivosteollisuus ry