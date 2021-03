Suomen metsät ja Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen on profiloitunut jo vuosia kokoomuksen metsä- ja ympäristöasiantuntijana. Tätä asiantuntijuuttaan hän on käyttänyt EU-parla­mentin jäsenenä yleensä moittimalla nykyisiä Suomen metsänhoitotapoja ja samalla metsäteollisuutta.

Tämä Pietikäisen toiminta suomalaista metsänhoitoa kohtaan on outoa.

Suomen metsät kasvavat ja sitovat hiiltä kiihtyvällä tahdilla. Metsäteollisuus tuottaa kaivattuja myyntituloja ja teollisuuden ympäristövaikutukset ovat hallinnassa. Suomen metsät ovat maailman mittakaavassa todella hyvin hoidettuja.

Sirpa Pietikäisen toinen tärkeä toimi on Kone Oyj:n hallituksen jäsenenä, jona hän on toiminut 2006 alkaen. Kone yhtiönä on Suomelle tärkeä ja sen arvostelu on vaikeaa. Kysyisin Sirpa Pietikäiseltä Kone Oyj:n hallituksen jäsenenä mielipidettä.

Koneella on Kiinassa ja muissa kehittyvissä talouksissa isoja tehtaita, joissa kuluu massiivisesti energiaa. Kun tiedetään varsinkin Kiinan tuottaman energian järkyttävä hiilijalanjälki. Pääosa energiasta tuotetaan hiilellä, ja Kiina saa lisätä hiilidioksidipäästöjä vielä vuosia.

Myös vesivoiman rakentamisessa Kiinassa on ollut suuria humanitäärisiä ja ympäristöongelmia. Esimerkiksi jokien saastuminen, ihmisten pakkosiirrot ja alkuperäis­kansojen kohtelu.

Mitenkä Sirpa Pietikäisellä on pokkaa arvostella pienen Suomen hyvää metsänhoitoa, kun toisella kädellä aiheuttaa valtavat päästöt ja humanitäärisiä ongelmia kehittyvissä maissa? Ilmakehä on yhteinen.

Pekka Jokinen

Vihti