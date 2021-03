Omaishoitajuudesta ammatti

Vajaa sata vuotta sitten harvat pääsivät kouluun, mutta nekin, jotka saivat koulutusta, vanhenevat. Se on luonnonlaki. Tuo kovia kokenut joukko tarvitsee nyt huoltajia. Me koulutimme lapsemme, ja nyt valtio kouluttaa kaikki kynnelle kykenevät vaikka väkisin.

Ennen meillä oli koulutetut kodinhoitajat. Ammatti on nyt lopetettu. Hoidettavat ovat omaisten tai kunnan palkkaamien, paikasta toiseen juoksevien hoitajien varassa. Vielä 1950–1980-luvulla rakennettiin vanhainkoteja heikompikuntoisille.

Omaishoitaja Jorma Talikka otti esille, miten omaishoitaja jaksaa tehtävässä 24/7 (MT 1.3.). Jokaisella työpaikalla on määrätty työaika, ruokatunti ja vapaapäivä. Valtion ja kuntien päättäjien pitäisi perehtyä asiaan ennen kuin keksivät uusia kuvioita työtehtäviin. Hehän ovat viisaita, koulutettua henkilökuntaa. Heidän tehtävänään on pitää kuntalaisistaan hyvää huolta.

Omaishoitajille on määrätty kolme vapaapäivää kuukaudessa. On helppo sanoa, että vie intervallihoitoon. Se maksaa erikseen. Hoidettavaa on vaikea siirtää, eikä muistisairaita saisi siirtää uusiin ympyröihin. Sairaan päässä on oma koti tai vakituinen hoitopaikka kullan kallis.

Sanotaan, että ota avustava hoitaja kotiin. Maksa sille erikseen. Kunnan maksama omaishoitajatuki on niin pieni, etteivät rahat riitä.

Juoksevat hoitajat, aliarvioimatta heidän taitojaan, hoitavat kahdeksan tuntia. Miten hoidetaan 16 tuntia? Intervallihoidossa on kolme eri hoitajaa vaihtamassa vaippaa. Miltä se potilaasta tuntuu, kun joskus ei tunne vaimoaan, jonka kanssa teki elinikäisen sopimuksen kuusikymmentä vuotta sitten.

Rakkaudesta voi hoitaa 24/7.

Salme Kuusela

Jyväskylä