Kallis ja tehoton koulutusuudistus

Meillä on jo keskiasteen koulutus, joka mahdollistaa nuoren ammatillisen tutkinnon suorittamisen ja sen jälkeen mahdollisimman pian itsenäisen työelämän. Tai sitten hänellä on mahdollista pätevöityä korkeamman asteen koulutuksessa, yliopistossa tai ammattikorkeassa.

Tähän asti huolena on ollut, että opiskeluajat ovat pitkät. Siirtyminen työelämään on siirtynyt ja siirtynyt. Nyt ei ole varmaankaan näin, koska on varaa pidentää perusopetuksen aikaa. Niin ne ajat muuttuvat, parannuksista en tiedä. Poliittisessa jargonissa sitä voidaan ehkä perustella.

Uudistus on kallis ja tehoton. Paljon toimivampi ratkaisu perusopetukseen on varhainen puuttuminen ja opintojen tukeminen silloin, kun niihin on tarve. Tämä voidaan toteuttaa paljon pienemmin kustannuksin ja on kohdistettavissa sitä tarvitseville.

Pienet koulut on lopetettu. Lapset on siirretty suuriin koulu­yksikköihin, joissa heitä on useita satoja samassa paikassa. Siitä johtuvat ongelmat pitää nähdä (kiusaamiset), niihin on puututtava ja annettava tarvittava tuki sitä kaipaavalle.

Kannattaa kuunnella käytännön työssä olevia opettajia. Heillä on varmaan toimivia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka ovat paljon tehokkaampia kuin poliittisten lupauksien toteuttaminen jääräpäisesti.

Nyt ei oteta huomioon ammattilaisten mielipiteitä eikä kuntien rahavaikeuksista murehtivaa päättäjää, vaan toteutetaan uudistus, maksoi mitä maksoi.

Olavi Nummela

Turku