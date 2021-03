Hallitus aina myöhässä

Koko koronapandemian ajan Suomen hallitus on ollut kykenemätön tekemään oikea- aikaisia päätöksiä. Koronan alkaessa levitä Suomeen viime maaliskuun alussa hallitus seurasi toimettomana sivusta.

Suomi olisi voinut valita Uuden-Seelannin tien. Suomi on verrattavissa tähän saarivaltioon. Itäraja on tiukassa kontrollissa ja meri etelässä ja lännessä.

Kesti yli kuukauden ennen kuin lentokentille ja satamiin saatiin jonkinlainen testaus. Hallitus suositteli Suomeen saapuvia menemään testiin. Käytännössä yli 90 prosenttia maahantulijoista ohitti testauspisteet pysähtymättä. Tästä pandemia sai alkunsa.

Sama päättämättömyys jatkui yli vuoden. Vasta nyt on saatu aikaan laki pakkotestauksista. Kaikki toimet ovat olleet auttamattomasti myöhässä.

Hallituksen on kannettava vastuu sadoista turhista kuolemista. THL:n asiantuntijoiden lausunnot ovat menneet kuuroille korville.

Hallituksen julkisuus­kuvaa on pidetty hyvin esillä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on järjestänyt päivittäin tiedotustilaisuuksia, joissa on toistettu kehotus, kuinka nyt olisi hyvä toimia näin. Hallitus ei ole uskaltanut käyttää viestinnässään pakkoa.

Maskin käytöstäkin on edelleen voimassa vain kehotus. Rokotteiden hankinnassa näyttää käyvän kuten saattoi odottaa. Hyvä rokotus­kattavuus on siirtymässä loppuvuoteen.

Antti Tarkkala

Orivesi