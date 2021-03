Kuka valistaa ja ketä?

Hannu Hoskosen eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemä kantelu SusiLife-poliisien toiminnasta on nyt tutkinnassa. EU-rahoituksella oli poliisin toiminnan lisäksi tarkoitus järjestää valistustilaisuuksia, jotta kansan suhtautuminen suteen muuttuisi myönteisemmäksi.

Pandemia on estänyt tilaisuudet, mutta rahoitus on voimassa viisi vuotta, joten jäämme odottamaan kyseisiä tilaisuuksia. Jos tilaisuuksia järjestetään susialueilla, vakaa uskoni on, että tilaisuuksissa valistajana on yleisö ja valistettavana tilaisuuden järjestäjä.

U. Pekka Kinnunen

Ilomantsi