Vastinetta jäsenmaksulle

Lainaus:" MTK ei ole koko EU-aikana tehnyt yhtään mitään suomalaisen viljelijän puolesta."

Näin kirjoitti ja perusteli haluttomuuttaan maksaa jäsenmaksua loppilainen Mikko Kotamäki. Tuollainen väite voinee perustua vain lähes täydelliseen tietämättömyyteen järjestön toiminnasta.

Hänen ja muidenkin jäsenyyden järkevyyttä epäilevien kannattaa tutustua MTK:n, metsänhoitoyhdistysten ja MTK-liittojen ja -yhdistysten toimintakertomuksiin menneiltä vuosilta. Siitä kokonaisuudesta löytyy valtavasti tietoa järjestön toiminnasta paikallistasolta alkaen aina EU:n elimiin saakka.

Lisäksi jäsenyydellä on mahdollista saada etuja erilaisten yhteistyökumppaneiden palveluista ja tuotteista. Verotuksessakin jäsenmaksu on vähennyskelpoinen. 45 vuoden kokemuksella MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä on todettava, että mistään muualta ei maa- ja metsätalouden kokonaisvaltaista edunvalvontaa ole saatavissa niin edullisesti.

Esko Kinnunen

Pieksämäki