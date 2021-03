Monimuotoisuuden kohtalo ratkaistaan metsissä

Europarlamentaarikko Nils Torvalds kirjoitti, että väitteeni Suomen metsien tilasta eivät vastaa todellisuutta tai tiedettä (MT 10.3.).

Euroopan ympäristökeskuksen Euroopan ympäristön tila ja näkymät -raportin mukaan eurooppalaiseen keski­arvoon verrattuna maamme metsien suojelu on pinta- alaltaan vähäistä. Esimerkiksi Etelä-Suomen metsistä liki 97 prosenttia on talouskäytössä, suojeltuja on vain noin kaksi prosenttia.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -raportin mukaan 76 prosenttia maamme metsäluontotyypeistä on uhanalaisia.

Ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan luonnonsuojelualueet eivät riitä metsiemme lajiston säilyttämiseksi. Korona­pandemia on osoittanut luonnon monimuotoisuuden tärkeyden. Monimuotoisuus lisää ekosysteemien joustavuutta ja mahdollisuuksia korjata ilmastokriisin aiheuttamia tuhoja.

Metsien luontokadon pysäyttäminen vaatii lisää suojelualueita, mutta myös tekoja talousmetsissä. Metsien tuottava talouskäyttö on mahdollista, vaikka huolehditaan niiden monimuotoisuudesta. Tästä esimerkkinä jatkuvan korjuun periaate.

Metsien hiilinieluilla on merkittävä rooli ilmaston­muutoksen hillinnässä. Suomen ilmastopaneelin mukaan maankäyttösektorin päästöt eivät ole käytännössä vähentyneet sitten 1990-luvun ja erityisesti hakkuiden kasvattaminen on syönyt nielun kokoa. Maankäytön nettonielu ei nyt yllä tasoon, jolla ilmasto­tavoitteet voisi saavuttaa.

Nopeita toimenpiteitä tarvitaan. Hyvä ensiaskel olisi Luonnonvarakeskuksen suositusten mukaan vähentää metsäkatoa. Esimerkiksi suojelualueiden ja säästöpuiden kaksinkertaistaminen kasvattaisi paitsi hiilinieluja, toisi myös monimuotoisuushyötyjä.

Ilmastokriisin torjunta ja luontokadon pysäyttäminen vaativat tekoja erityisesti meiltä poliitikoilta. Kehotan Nils Torvaldsia tutustumaan tieteelliseen tutkimukseen ja kutsun hänet ja kaikki muut mukaan rakentamaan kestävämpää metsäsuhdetta Suomeen.

Suomi voi olla kokoaan suurempi metsäkysymyksissä ja näyttää maailmalle, että metsät voivat tarjota kokonaisvaltaista hyvinvointia planeettamme rajojen puitteissa.

Silvia Modig

europarlamentaarikko (vas.)