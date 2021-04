Kiinteä nettiyhteys monille haave

EU:n elvytysrahoja on tarkoitus käyttää kiinteän laajakaistan rakentamiseen. Tämä on herättänyt kiinnostusta maakunnissa.

Asun alueella, johon kiinteää kuituverkkoa ei tulla koskaan rakentamaan. Samassa asemassa on suuri osa tämän lehden lukijoista. Kahden kilometrin päässä asuinpaikastani on masto, missä sijaitsevat tukiasemat. Alueen asukkaiden ja mökkiläisten kannalta operaattorien pitää hoitaa ja kehittää tukiasemia niin, että netin nopeus vastaa käyttäjien tarvetta. Tilanne on samanlainen koko Suomessa.

Korona-aikana Suomessa tehtiin digiloikka. Väki siirtyi etätöihin, ja koululaiset siirtyivät etäopetukseen. Tämä onnistui Suomessa hyvin, koska meillä on tehokas 4G-verkko. Kymmenen vuotta aikaisemmin digiloikka ei olisi onnistunut. Koulupudokkaita olisi tullut huonojen netti­yhteyksien takia.

Kun EU:n tukemaa kuitu­verkkoa aletaan rakentaa, pitäisi ottaa huomioon myös operaattorien verkot. DNA rakensi Vehmaalla valokuitua tukiasemalle. Se tarjosi matkan varrella oleville asukkaille mahdollisuuden liittyä verkkoon. Toisen operaattorin rakentamaan verkkoon ei yrittäjä päässyt edes suurella rahalla. On taloudellista tuhlausta, jos tien reunalla on usean operaattorin valokuitua vierekkäin.

Maanomistajien ja operaattorien pitäisi päästä sopimukseen tukiasemista. Ei ole mitään järkeä, että tukiasemia puretaan. Todellisuudessa niitä tarvitaan jatkossa lisää. On nurinkurista, että MTK ja maaseudun asukkaat vaativat hyviä nettiyhteyksiä, mutta toisaalla muutamat vaativat, että niitä heikennetään. Joissakin kylissä tehtiin aikanaan voimakkaasti työtä, että puhelinyhtiö rakensi tukiaseman kylään.

Netin nopeus on myös käyttäjästä kiinni. Nopeustesti kertoo nettiyhteytesi lataus- ja lähetysnopeutesi. Tätä palvelua kannattaa käyttää yhteyden nopeuden selvittämiseksi.

Mika Munkki

Vehmaa