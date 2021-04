Valtioneuvosto on linjannut, että Suomi on kunnianhimoisesti hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tarkoittaa toteutuessaan sitä, että energiatuotannossamme luovutaan puu- ja turvepohjaisten raaka- aineiden käytöstä. Maassa, jossa on Euroopan suurimmat turvevarannot.

En ole nähnyt missään keskustelua maakaasun polton lopettamista. Eikö maakaasu ole fossiilinen polttoaine? Saksa ja EU kaksinaismoraalissaan turvautuvat yhä enenevissä määrin venäläiseen maakaasun lisähankintoihin samaan aikaan, kun EU:n ”pakotepolitiikka” Venäjää kohtaan jatkuu.

Millä Suomessa korvataan alas ajettava energiatuotanto? Lisääntyvällä sähkön tuonnilla Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. Kahdessa jälkimäisessä maassa jatketaan kyllä hiilen, turpeen ja puun polttamista energialaitosten kattiloissa, mutta se muuttuu suomalaisessa ajattelussa rajalla vihreäksi energiaksi teollisuudelle, kotitalouksille ja lisääntyville sähköautojen latausalustoille.

Millään maalla ei ole velvoitetta myydä itse tuottamaansa sähköä rajojensa ulkopuolelle vaikkapa kulutus­piikkien aikaan. Mikä on Suomen huoltovarmuus energiahuollossa jatkossa? Onko sitä olemassa? Puhumattakaan siitä, mitä sähkö maksaa siirtomaksuineen uudessa hiilineutraalissa tilanteessa.

Meillähän päättäjät noudattavat periaatetta: mistä nyt nautit, siitä kohta maksat veroa. Suomi on monien mahdollisuuksien maa verotuksen osalta. Se on teknologia, joka ei vanhene.

Seppo Hämäläinen

Tuusula

