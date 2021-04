Hakkuut ovat metsän paras lääke

Talousmetsien hoito ei voi perustua yksinomaan tunteisiin. Eduskunnassa ja kuntatasolla (vihreät) on syntynyt aloitteita, joissa vaaditaan siirtymään jatkuvaan kasvatukseen kuntien ja valtion metsien käsittelyssä.

Kyseinen menettely metsänhoidossa on jo kauan ollut historiaa. Hyvin harvoin tulee vastaan kohde, johon sitä voi soveltaa.

Aukot metsäluonnossa perustuvat täysin luonnon­lakeihin. Luonnonlait turvaavat jatkuvuuden. Se vaatii jatkuvaa uudistumista. Aukot metsä­luonnossa ovat verrattain lyhyt mutta nopeasti kehittyvä välivaihe metsän kierrossa. Metsänhoidossa ja -käsittelyssä aukkohakkuulla varmistetaan metsän uudistuminen ja nopeutetaan sitä.

Ihminen ei voi muuttaa luonnonlakeja, mutta ihmisellä on kehittynyt taito auttaa ja ohjata metsäluontoa selviytymään. Luonnossa nopea ja vahva voittaa aina. Luontaisessa uudistumisessa kohteelle vähemmän sopiva puulaji saattaa valloittaa kasvupaikan.

Luonnon monimuotoisuus on sana, joka tuntuu olevan kaikkien huulilla. Kuinkahan moni tietää, mitä se ihan oikeasti tarkoittaa? Se on asia, joka on luonnon käsissä. Moni­muotoisuutta ei voi tehdä, se elää. Monimuotoisuutta katoaa ja syntyy uudestaan. Sen säilyttäminen ei ole ihmisen päätettävissä.

Metsän paras lääke on puun käytön lisääminen. Uudet investointisuunnitelmat antavat toteutuessaan siihen hyvät mahdollisuudet. Saadaan tilaa nuorille ja terveille metsille. Nuori ja kasvukykyinen metsä ei helposti altistu tuhoille ja taudeille. Nuoren elinvoimaisen metsän kasvulla on myös ilmastonmuutosta hidastava vaikutus.

Kaunis terve metsäluonto tarjoaa kulkijalle juuri sitä, mitä hän on tullut hakemaan: Piristystä, silmäniloa ja elämän­uskoa sekä ennen kaikkea hyvän mielen.

Kuntien ja valtion sekä muidenkaan talousmetsien hoitoa ja käsittelyä ei voi toteuttaa pienen ryhmän tunteisiin perustuvilla ohjeilla. Ratkaisut tehdään metsä­lakeihin perustuen ja ottaen huomioon kunkin kohteen metsänhoidollinen tilanne.

Tapio Pyynönen

Nurmijärvi