Kasvuturvetta tarvitaan myös Suomen taloudessa

Kevät – viherpeukalot upottavat sormensa multaan, ja puutarhurin satokausi saa alkaa. Moni miettii, oliko tämä viimeinen sato, kun Suomesta lopetetaan turvetuotanto. Polttoturpeen osalta on jo luovutettu ja koneita romutettu.

1950-luvulla Suomen soilta löydettiin uusi raaka-aine, kasvuturve, jota alettiin käyttää laajasti kasvihuoneilla. Siinä oli valmiiksi ravinteita, se imi hyvin vettä, eikä siinä ei ollut baktee­reja. Löytö oli merkittävä ja myös hyvä vientituote. Suomen kasvihuoneista 60 prosenttia käyttää kasvuturvetta.

Jos kasvuturvetta ei saa jatkossa, moni kasvihuone lopettaa. Silloin kaikki ruukku­yrtit ja -salaatit, kotimaiset kurkut sekä yli 40 miljoonan kesäkukan tuotanto loppuu. Korvaavaa tuotetta kasvu­turpeelle etsitään kiireisesti.

Kasvuturpeen korvaajaksi on kokeiltu kivivillaa ja rahkasammalta, joka myös otetaan suolta. Eksoottisempana kasvu­alustana on kokeiltu kookoskuitua ja sen ominaisuuksia. Kasvualusta tehdään rouhimalla kookospähkinän kuoriosa ja pesemällä siitä ravinnesuolat pois puhtaalla vedellä.

Kookoskuitua tuotetaan maissa, joissa on kuumaa ja usein kuivaa. Mikä on sellaisen materiaalin ympäristökuorma, jonka tuotantoon on hyödynnetty paikallisten ihmisten tarvitsemia niukkoja vesivaroja? Ja mikä hintalappu saadaan kuljetuskustannuksista? Tai mikä on paljon puhuttu hiili­jalanjälki?

Turpeen käytön kielto on ideologinen tempaus. Vihreät ovat asemoineet itsensä niin, että kannattajille voi sanoa laittaneensa turvemaajussit kyykkyyn heti kerralla. Niin varmaan kansanedustaja Jenni Pitkokin Pohjois-Pohjanmaalla voi naureskella voittaneensa maakunnan maajussit.

Tämä on vihreiden vastuutonta vallankäyttöä ja ideologista oman kruunun kiillottamista. He eivät kiellä turvetta tuotavan muista maista, kunhan se ei tule Suomesta. Julkisissa hankinnoissa saa käyttää sellaista ulkomailta tuotettua raaka-ainetta, jollainen tuotanto Suomessa on kiellettyä.

Pitko poseerasi näyttävästi feministi-T-paidassa eduskunnassa. Kunpa hän poseeraisi myös maakunnan elinkeinojen puolesta.

Janne Koskela

Oulu

