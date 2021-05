EU ei kuulu talonpojan metsiin

Olen järkyttynyt EU:n pyrkimyksestä isännäksi suoma­laisten talonpoikien metsiin. Tätä merkitsee EU:n tavoite yli 13 hehtaarin metsäomaisuuden ilmastohyötyanalyysin raportointivelvollisuudesta. Mitä kaikkea tämä tulisi käytännössä merkitsemään metsien käytölle?

Varmastikaan pelkällä byrokratialla ei selvittäisi. EU haluaisi päästä isännäksi päättämään suomalaisten talonpoikien yksityismetsien käytöstä. Tästähän tässä on ilmiselvästi kyse. Vaikka tämä naamioidaan ilmastohyötyanalysoinniksi ja raportoinniksi, on aivan selvää, että se tulee myös estämään hakkuita. Metsänomistaja ei olisi enää isäntä omissa metsissään.

Uhka on niin raju puuttuminen suomalaisen talonpojan metsäomaisuuden käyttöön, että tästä ei pidä käydä edes neuvottelemaan. Heti alkuunsa on kyettävä sanomaan selvästi ei. Jos annamme edes pikkusormen tälle pahalle, on aivan varmaa, että se vie koko käden.

Suomi on parhaimmillaankin vain vähäinen vaikuttaja EU:ssa. Ei ole varmuutta, että kaikki suomalaiset vaikuttajat EU:ssa kykenisivät tai edes haluaisivat puolustaa suomalaista yksityismetsänomistajaa.

Tulevaisuus on yksinkertaisesti vain tuhoisa, ellei tällaisia mielettömyyksiä estetä jo alkuunsa. Nyt valtaosa metsistä on sertifioitu, ja sen pitää riittää ilmastonsuojeluunkin.

Metsät menettävät arvonsa, ellei yksityismetsänomistajalla ole nykyisiä oikeuksia niiden käyttöön. Samalla vaarannetaan suomalaisen metsäteollisuuden ja koko metsäklusterin toiminnot. Tämä voi olla EU:n tavoitekin. Kun tilanne on tällainen, on keskusteluun otettava Suomen irtaantuminen EU:sta. Emme tarvitse vieraita isäntiä yksityisomistajien metsiin.

Lauri Oinonen

Mhy -valtuutettu

Keuruu