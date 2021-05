Oi kallis Suomenmaa

Pääministeri sanoi edus­kunnassa 29.4.2021, että EU menee sekasortoon, jos Suomi ei hyväksy elvytysrahaston käyttöönottoa.

Nyt on Suomen edus­kunnalla näytön paikka, olemmeko itsenäinen valtio vai EU:n perässähiihtäjä. Alammeko maksaa velkarahalla muiden maiden velkoja, kun julkinen velkamme on jo muutenkin kestämättömällä tasolla? Sopimus elvytys­rahastosta on todella epä­edullinen, siinä on Suomelle sälytetty ainoastaan maksajan rooli.

Tämä kaikki tuntuu aivan kuin kiristykseltä, Suomen etua ei EU:ssa aja kukaan muu kuin Suomi itse.

Kaiken lisäksi tämän järjestelyn seurauksena siintää EU:n liittovaltio, joka olisi lopullisesti itsenäisen Suomen loppu.

Antti Esala

Honkajoki