Sote-esitys vie vaaralliseen suuntaan

Kaikkien valmistelussa olevien uudistusten pitäisi tukea Suomen pandemian jälkeistä nousua, yrittäjyyttä, työpaikkojen syntymistä ja ihmisten hyvinvointia.

Koronasta toipuva Suomi tarvitsee sote-uudistuksen, joka ottaa kaikki resurssit käyttöön. Hallituksen sote-esityksessä ollaan kuitenkin menossa vastakkaiseen – vaaralliseen suuntaan. Sote-lainsäädännön pitäisi kannustaa ja luoda mahdollisuuksia, mutta sen sijaan siinä rajoitetaan tulevien hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä ihmisten hoitamisessa ja hoivaamisessa. Näin tehdään tilanteessa, jossa Suomen väestö vanhenee ja hoidettavien määrä lisääntyy, mutta veronmaksajien määrä vähenee.

Suomessa on tuhansia ­hoiva- ja hoitoalan yrityksiä, jotka tänä päivänä tuottavat hieman alle 20 prosenttia maan julkisista sote-palveluista. On hulluutta vaikeuttaa yritysten ja järjestöjen hyödyntämistä lainsäädännöllä. Päätöksestä kärsisivät erityisesti pienet yritykset sekä tietenkin julkisten terveyspalveluiden varassa olevat ihmiset, jotka jo nyt joutuvat pahimmillaan jonottamaan kuukausia hoitoon pääsyä.

Hyvät palvelut vaativat, että tarjontaa on riittävästi. Jotta riittävät palvelut saadaan aikaan, on hyvinvointialueille annettava aito mahdollisuus itse päättää, miten palvelunsa hankkivat. Eduskunnalla on vielä mahdollisuus korjata esitystä ja antaa kaikkien suomalaisten hyötyä siitä hienosta kehitystyötä ja innovaatioista, joita sote-alan yrityksillä on tarjota.

Jyri Häkämies

EK:n toimitusjohtaja

Mikael Pentikäinen

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Juho Romakkaniemi

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja