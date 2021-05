Pelottavaa vallan keskittämistä

Solidaarisesti jotkut maksavat ja solidaarisesti toiset ottavat rahat EU:n elpymisrahastosta. Myös Suomi saa, mutta vain kolmasosan maksamistaan. Ja rahojen käyttö pitää vielä hyväksyttää muualla. Pelottavan keskusjohtoista.

Palautettavalla määrällä hyväksytään tuotettavaksi vain sitä, mistä on päätetty Suomen ulkopuolella. Suomen kilpailukyky perustuu omaan osaamiseen sekä ylpeyteen siitä, että Euroopan reunallakin kyetään omillaan olemaan maailmassa mukana.

Jos muut alkavat määrätä, ne tekevät sen omista lähtö­kohdistaan omaa etuaan hakien. Vaarana on Suomen kilpailu­kyvyn heikkeneminen. Tuottavuuden kasvun varaan rakennetaan toimivaa tulevaisuutta. Lähtökohtana on eurooppalaisten tarpeiden tyydyttäminen – ei se, että hyväksymme toiset rajaamaan toimintojamme. Tilanne on epätoivoinen, jos joudumme hakemaan päätöksiä kilpailijoillamme. Turha luottaminen ei ole viisasta.

Jos päätösvaltaa viedään – jopa keskinäisiä sopimuksia rikkoen – silloin kannattaa jopa vastustaa.

Veli Viitala

DI

Espoo