Suomen suot tuottavat uutta turvetta enemmän kuin sitä käytetään. Turve on kosteikossa hitaasti maatunutta biomassaa, johon on sitoutunut ilmakehästä pois otettua hiilidioksidia. Se on hitaasti uusiutuva luonnonvara toisin kuin kivihiili.

1970-luvun öljykriisin jälkeen öljystä pyrittiin siirtymään muihin polttoaineisiin. Suomessa kehitettiin hyvällä menestyksellä kotimaisia puuhun ja turpeeseen perustuvia polttoaineratkaisuja sähkön ja lämmön tuotantoon. Rakennettiin koneet ja laitteet polttoturpeen tuotantoon ja polttoon. Luotiin onnistuneesti turveteollisuus.

Suomen energiahuollolle, huoltovarmuudelle ja maksutaseelle kotimainen turve oli loistava ratkaisu. Lisäksi turvetta käytetään kasvuturpeena ja kuivikkeena.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuosituhannen vaihteessa luotiin laskentasäännöt hiilidioksidipäästöille. Sääntöjen laadintavaiheessa kiisteltiin, onko turve uusiutuva energialähde vai ei. Tasapäisen väittelyn ja niukan äänestystappion lopputuloksena turvetta ei määritelty uusiutuvaksi energiaksi. Se oli väärä ja epäreilu ratkaisu Suomen ja turveteollisuuden kannalta.

Polttoturpeen käyttöä rasitetaan ja rajoitetaan suotta samalla tavalla kuin kivihiiltä. Kivihiili ei uusiudu, mutta uutta turvetta syntyy koko ajan – enemmän kuin sitä käytetään. Virtuaaliset päästölaskentasäännöt ovat ihmisten määrittelemiä kiistanalaisin perustein. On väärin uskotella, että niiden perusteella päädytään oikeisiin ratkaisuihin.

Vaikka kivihiili on uusiutumaton energialähde, muun muassa Saksassa otetaan suruttomasti käyttöön uusia kivihiilivoimalaitoksia ja avataan uusia hiilikaivoksia. Samanaikaisesti Suomessa ajetaan uusiutuvan turpeen käyttö perikatoon. Hölmöläisten puuhastelua ja suomettumista.

Risto Tarjanne

energiatalouden emeritusprofessori

Helsinki