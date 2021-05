Pidä Suomi yhä siistinä

Kevään tulo on jälleen paljastanut karun näkymän maanteiden ja metsäpolkujen varsilla. Polkupyörällä liikuttaessa vauhti on sen verran hidasta, että ehtii näkemään sen roskien määrän mitä tien varteen on heitetty. Autolla kovaa ajettaessa sitä ei välttämättä ehdi niin hyvin huomaamaan.

Tien sivuista ja ojista löytyy monenlaista roskaa, on muovijätteitä ja juomapulloja sekä paljon muuta roinaa.

Uutena ilmiönä ovat käytetyt suojamaskit, joita näköjään heitetään suruttomasti autojen ikkunoista. Laskin 500 metrin matkalla 12 maskia heitettyinä tiensivuun. Monta kertaa kun olen pyöräillyt jotain pienempää metsätietä tai polkua olen törmännyt suorastaan pienimuotoiseen kaatopaikkaan johon joku on kipannut törkyisen jätekuorman.

Luonnon pilaaminen on aina vastuutonta toimintaa, ja aina kun tällaista kohtaa tulee paha mieli. Ennen oli sanonta että ”pidä Suomi siistinä”. En ole sitä viime aikoina kuullut, mutta sanonta on aina ajankohtainen.

Nykyisin löytyy joka pitäjästä useita roskasäiliöitä joihin voi lajitellusti roskat jättää.

Meillä on Suomessa hieno ja puhdas luonto. Pidetään se jatkossakin sellaisena. Vastuu tässä on meillä kaikilla omalta osaltaan.

Tapio Kamppi

Honkajoki