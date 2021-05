Luonto tuo tasapainon

Mitäpä, jos Suuri Luonto haluaa nyt tehdä ihmiskunnalle sen, minkä katsoo olevan oikein? Tunnettuja Luonnon tekoja ovat esimerkiksi jänisrutot. Luonto kehittää taudin, joka tappaa ympäristöään liikaa rasittavat jänikset. Tasapaino palautuu.

Me ihmiset olemme siinä asemassa, että pystymme jonkin aikaa tekemään Luonnolle vastarintaa. Suuruudenhulluina emme noudata luonnonlakia. Mitä seuraa? Jos – kuten näyttää – Luonto haluaa ottaa tämän sitä ryöstävän ihmiskunnan haltuunsa, eikö meidän olisi hyvä suosiolla antaa sen tehdä tehtävänsä?

Ihmisiä on jo niin paljon liikaa, että ahneuksissaan he ryöstävät ja tappavat jopa toisiaan. Ihmiset ovat unohtaneet olevansa vain ihmisiä.

Kun me rikkaiden maiden kansat alamme jo maaliskuussa käyttää seuraavan vuoden luonnonvaroja ja kun koko ihmiskunta tekee niin heinäkuun lopulla, on Luonnon aika tehdä elämänmenostamme loppu. Nyt meillä on korona. Ensi vuonna tulee joku toinen tauti. Näin tapahtuu niin kauan, kunnes tasapaino palautuu.

Lauri Ruippo

Tampere