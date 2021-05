Suurpetojen pihakäynnit saa kuriin metsästyksellä

Mediassa on viime aikoina kehotettu pitämään pihapiiri puhtaana ruuan hajuista, etteivät suurpedot tuppautuisi pihoihin. Varsinkin keväällä karhut ovat talven jälkeen nälkäisiä ja väitetysti hanakoita etsimään ruokaa myös pihoista. Myös EU-rahoituksen turvin toimiva SusiLife-partio kehotti samaa Lieksassa.

Pihapiiriä ei voida saada ruuasta hajuttomaksi. Ainakin kalanperkauspaikka tuoksuu hyvävainuiselle suurpedolle aina kilometrien päähän tuulen alle.

Aikaisemmin Pohjois-Ilomantsissa karhu kävi avaamassa käytetystä pakastimesta tehdyn kompostorin ja tyhjensi sen. Karhu ei poistunut pihasta kiväärin laukauksesta huolimatta. Pohjois-Karjalassa jouduttiin poistamaan muutamia karhuja, kun ne palasivat jatkuvista karkotuksista huolimatta pihoihin.

Tämä loppui, kun aloitettiin säännöllinen karhun kannanhoidollinen metsästys. Nyt karhut käyvät keväällä ruokailemassa pelloilla nauttien vihannasta ruohosta, mutteivät tule pihoihin. Siinä oiva osoitus suurpedon ja ihmisen rinnakkaiselosta.

Samoin oli asianlaita 1970-luvulla. Kun silloin susi rauhoitettiin, pihavierailut lisääntyivät, mutta metsästyksen alettua ne loppuivat. Nyt on asia päinvastoin.

Itä-Suomen poliisin Harri-Pekka Pohjolainen on jatkuvasti tiedottanut, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys vähentäisi niiden pihakäyntejä, muttei sitä nyt sallita EU:hun tehtyjen kantelujen vuoksi.

Asiat eivät ole kohdallaan, jos ihmisten on elettävä suurpetojen ehdoilla, vaan sen on tapahduttava päinvastoin. Jos asukkaan on pihassaan aina otettava huomioon suurpedot, elää hän niiden ehdoilla.

Jos noudatetaan alussa mainittua ohjetta, ei pihassa saa grillata, pitää kompostia, ruokkia koiraa tai viedä roskikseen mitään, jossa vähänkään haiskahtaa ruoka. Jo koiran tarhassa tai juoksulangassa pitäminen on sudelle houkutin.

Kanssakäymisen suurpetojen kanssa on sujuttava kitkattomasti ilman konflikteja, mutta määräysvallan siinä asiassa pitää olla ihmisellä.

U. Pekka Kinnunen

Ilomantsi