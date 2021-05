Suomea myydään pala palalta

EU-parlamentaarikko Elsi Katainen julistaa: ”Metsävallankaappaukselle stoppi.”

Hän toteaa, miten suomalaisessa metsälainsäädännössä on porsaanreikä, kun verotuksessa rahastojen muodollisesti hallinnoimia yhteismetsiä kohdellaan yksityismetsien tavoin, vaikka veroetu on tarkoitettu yksityisille metsänomistajille.

Metsätiloja on viime aikoina myyty vauhdilla ulkomaisten sijoittajien hallinnoimille rahastoille, joiden edustajat ottavat suoraan yhteyttä metsänomistajiin tarjoten korkeaa hintaa ja helppoa tietä metsän muuttamiseksi rahaksi.

Kansallisvarallisuus on pidettävä kotimaisissa osaavissa ja huolehtivissa käsissä.

Kotimaisesta omistajuudesta on syytä huolehtia nyt, sillä luvassa on EU:n energia- ja ilmastolainsäädännön hyökyaalto. Suomen on varmistettava, ettei metsiemme nieluilla tasoiteta muiden maiden päästöjä ja että kestävän metsätalouden ilmastohyödyt tunnistetaan.

Hallitus pyrkii ratkaisemaan ongelman. Allekirjoittaneen mielestä on kuitenkin vaara, että vihreät vesittävät ratkaisun. He välittävät vähät siitä, kuka metsät omistaa, kunhan ne vain saataisiin hakkuukieltoon.

Yrjö Saraste

Helsinki