Venäjä-suhde kaipaa avointa keskustelua

Poliitikkojen puheet, median uutiset ja analyysit käsittelevät Suomea osana EU:ta ja suhdettamme sen kautta maailmaan ja erityisesti Venäjään usein uhkia korostaen. Poliitikot usein kapulakielisemmin, toimittajat analyyttisemmin mutta kuitenkin konkretiaa vältellen hekin.

Ilahduttava poikkeus tästä linjasta oli ulkoministeri Haaviston esiintyminen Pietarissa Lavrovin vieraana.

Monet EU-tason strategiat, periaatejulistukset ja linjaukset kaipaavat konkretiaa. Muutkin kuin Venäjää koskevat.

Erittäin tärkeä EU:lle ja erityisesti Suomelle on käsitellä avoimesti niitä taloudellisia ja kaupallisia kytköksiä, joita meillä Venäjän kanssa on. Niillä on suuri vaikutus elinkeinorakenteeseemme, huoltovarmuuteemme, puolustus- ja ulkopolitiikkaamme.

Tietysti energiariippuvuutemme Venäjästä on aivan olennainen asia. Neuvostoajoista lähtien edelleenkin erityisen tärkeätä valtiojohdon näkökulmasta on ollut turvata suuryritysten kaupan volyymi ja asema Venäjällä. Tärkeitä toimijoita tässä mielessä ovat ainakin Fortum, Finnair, VR, Stora Enso, UPM, S-ryhmä ja Ponsse.

Pk-yritykset ja itärajan kunnat ovat Venäjä-suhteissaan enimmäkseen omillaan. Kulttuuriala on jossakin määrin erikoisasemassa Venäjän tällä alalla ylläpitämän korkean tason vuoksi.

Taivastelu hybridivaikuttamisesta ja sen alan resurssien suuresta määrästä, fossiilienergiasta riippuvuudesta ja talouden rakenneuudistusten viivästymisestä sekä uhriutumiseen nojaavasta ulkopolitiikasta ovat vakioaiheita Venäjää mediassa käsiteltäessä.

On pakko mennä eteenpäin. Arkijärki sanoo, ettei se tapahdu yksin toistamalla eritasoisia analyysejä Venäjän tilanteesta ja toimintatavoista, vaan lisäämällä keskustelua kaikilla politiikan, talouden ja kansalaistoiminnan tasoilla – keskustelemalla avoimesti Venäjästä ja Venäjän kanssa.

Tämähän on normaalia läntistä kulttuuria, jota mekin edustamme. Mitkään valtarakenteet eivät ole ikuisia, ihmiset sen sijaan ovat, siinä määrin kuin maailma yleensäkin.

Osmo Nieminen

Lempäälä

