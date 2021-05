Valtion suojelukarja syö lähiruuan

”Valkoposkihanhista on muodostumassa jäykän ympäristö­hallinnon symboli”, toteaa MTK:n Mikko Tiirola (MT 30.4).

Kaiken muun unohtava suojelu ihmetyttää laajemminkin. Ruotsissa ja Hollannissa poskihanhia on hävitetty kauan. Meillä linnulle esitetään lisää suojelua. Hanhi­pellot ja hätistely ovat utopiaa, lintu lentää minne haluaa, ei tiedä mikä pelto on oikea. Tämä on vastoin ruokahuoltoa, kuvaa nykyhallintoa.

Merellä tilanne on ollut sama vuosia. Valtion karjan – hylkeiden ja merimetsojen – suojelua jatketaan, vaikka kannat ovat ylisuuria. Veron­maksajille tuhot eivät ole kalliita.

Kalastaja saa korvausta vain vahingoittuneista kaloista. Työmäärän moninkertaista lisääntymistä ja saaliin romahtamista ei korvata. Kalastaja ja kalaelinkeino ovat kurimuksessa, joka olisi voitu välttää.

Valtion karjasta valko­poskihanhia saa ampua muutaman, lintuja ei saa hyödyntää. Tiedossa on, että muutaman linnun vähentäminen ei vähennä tuhoja. Merellä tämäkin on tuttua. Hyljekanta suojeltiin ylisuureksi. Nyt hylkeitä saisi vähentää, mutta ei voi hyödyntää. On järjenvastaista ympäristöbyrokratiaa.

Valtion karjasta hylkeiden määrä on kasvanut merellä räjähdysmäisesti. Koko tämän ajan karjan määrän vähentämiseen tähtääviä toimia on vastustettu. Perämeren karjaa, norppia on 20 000. Vasta viime vuosina on saatu vähentää 100 tai 200. Karjan ja vahinkojen määrä ei vähene.

Valtio ylläpitää karjaa mutta ei näytä oikeaa lukua vaan esittää nähdyt hylkeet. Luku on pienempi kuin karjan oikea määrä. Todistetaan, että hylkeitä on ollut enemmän, ei mainita, että ne olivat tuotantoeläimiä, pyynti oli tehokasta.

Ei ollut avomeritroolareita, hylkeillä oli runsaasti ravintoa. Nyt meri ei enää elätä entistä hyljemäärää. Valtion karja lisääntyy, sitä ei saa eikä voi hyödyntää. Hylkeille ei ole avomerellä ravintoa, ne tulevat rannikon kalastajan apajille, särkevät pyydykset, syövät elinkeinon ja lähiruuan.

Politiikot kalastavat ääniä, puhuvat omasta ruuantuotannosta, lähikalasta, ilmasto­tavoitteista, vihreistä arvoista. Samaan aikaan ylisuurta valtion karjaa valkoposkihanhia, hylkeitä, merimetsoja suojellaan kaikin tavoin kotimaan ruokatuotannon ja lähiruuan kustantamana.

Milloin aletaan suojella maaseudun elinkeinoja ja lähiruuan tuotantoa?

Risto Tolonen

Ii

Markku Sotisaari

Kemi

Timo Matinlassi

Simo

