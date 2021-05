Metsät ovat meidän

Metsät ja niistä päättäminen ovat meidän suomalaisten asia. Miksi edes pidetään yllä keskustelua, jossa tietyin keinoin yritetään sitä horjuttaa?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ottaa asiaan kantaa näin vaalien alla (MT 21.5.). Metsäpolitiikka on jatkossa pidettävä omassa päätösvallassa.

On osattava jyrkästi sanoa, ettei ulkoa tuleva määräily tai puuttuminen metsien käyttöön tai menetelmiin ole vieraiden maiden tai järjestöjen asia. Näpit irti.

Jos metsiämme on joutunut holding-yhtiöiden tai muilla tavoin ulkomaisiin käsiin, on päätäntävalta metsäasioissa silti meillä suomalaisilla. ­Yhtiöiden ja rahastojen verotus on palautettava yksityisten metsänomistajien verokantaan, jopa tiukennettuna. Nykyinen halpuutus on lopetettava.

Ritva Salonen

Mäntsälä