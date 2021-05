Maajussi ja nurkkajussi

Taas on kevät ja maamies pääsee muokkaamaan peltojaan kylvökuntoon. Jostakin syystä – ehkäpä kateellisten toimesta – on maamies saanut lisänimen ”maajussi”.

Tasapuolisuuden nimissä on syytä tarkastella, löytyykö urbaanista ympäristöstä jotain, joka yhtä hyvin kuvaisi kaupunkimiljöön asukasta.

Ja kas kummaa, isommin etsimättä löytyy asia, jota kaupungin asukas on tuomittu kiertämään koko ikänsä.

Katsoi kaupungissa mwinne vain, niin aina näkee nurkkia! Niitä on peräkkäin ja poikittain. Tietyt nurkkarivit on nimetty ja joka nurkka on numeroitu.

Kun katsoo ylös, nurkkia on myös päällekkäin.

Henkilölle, joka tässä nurkkien paljoudessa sekoilee, voidaan hyvin antaa ympäristön mukainen nimitys: Nurkkajussi!

Tuomo Palomäki

Sastamala