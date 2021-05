Kipsiralli ei korjaa peltojen perusongelmaa

Ilkka Pilpola kiinnitti 19.5 aiheellisesti huomiota kipsin peltolevitykseen (MT 19.5.). Taustallahan on huoli Saaristomeren kuormituksesta vesiliukoisella fosforilla. Myös Itämerestä huolestunut säätiö on lähtenyt voimallisesti tukemaan Puhdas Itämeri -kampanjallaan kipsin levitystä.

Touhu on verrattavissa hölmöläisten täkinpidennykseen: ensin levitetään pelloille vesiliukoista väkilannoitefosforia, joka valuu vesistöjä rehevöittämään. Fosforilannoitteen valmistus tuottaa kipsijätettä. Nyt siitä päästään eroon, kun se levitetään pelloille sitomaan aiemmin levitetty fosfori.

Tällä Potemkinin kulissilla annetaan valtakirja kuormituksen jatkamiselle. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että vesiliukoinen liikkuu aina veden mukana.

Kipsikosmetiikalla peitetään se dramaattinen tosiasia, että nykyviljely on hävittänyt noin puolet peltojen humuksesta. Humuspitoisuuden puolittuminen kuudesta prosentista kolmeen tarkoittaa, että jokaiselta peltohehtaarilta on hävinnyt noin 80 tonnia humusta, joka on kulkeutunut vesistöihin ravinteet mukanaan!

Humus tekee maasta viljelykelpoisen. Se synnyttää maahan kestävän mururakenteen, joka sitoo maan paikalleen ja kestää kovaa kuormitusta. Humus tekee maasta myös ilmavan ja samalla vettä läpäisevän. Se sitoo itseensä sata kertaa enemmän vettä ja ravinteita kuin eloton mineraalimaa. Humuskadon seurauksena tästä kyvystä on jäljellä enää puolet.

Tilanteen korjaaminen vaatii kipsin sijasta maatalouden palaamista juurilleen eli monipuolisiin viljelykiertoihin, jotka lisäävät maan humuspitoisuutta. Toimivin menetelmä on luomuviljely.

Jos kipsin levitykseen hukatut täkinpidennysmiljoonat suunnattaisiin tukemaan luomuviljelyyn siirtymistä, niin koko ongelma eli Itämeren kuormittaminen loppuisi vähitellen.

Seppo Lohtaja

luomukonkari

Uusikaupunki

