Kasvukunto vaatii monipuolisia toimia

MT:ssä uutisoitiin Herlinin veljesten näkemyseroista kipsin käytön suhteen (31.5.). Valitettavasti täytyy todeta, että Antti on oikeassa ja Ilkka vähemmän oikeassa.

Kipsillä on välittömiä ja silminnähtäviä vaikutuksia maan rakenteeseen, viljavuuteen ja huuhtoutumiin. Asia on kenttä­kokein tutkittu ja MT:kin on niistä uutisoinut. Erityisesti fosforin huuhtoutumisessa siitä on apua.

Kipsin käytön mielekkyyttä arvioidessa kannattaa myös katsoa ensin, mitä viljavuustutkimus tilanteesta lohkolla kertoo. Kipsiasia ei valitettavasti ehtinyt edelliselle ohjelmakaudelle, vaikka tutkimusdata eduista oli jo silloin aika selvä.

Ilkka on oikeassa, että maan rakenneongelmiin kipsi ei ole mikään ihmelääke kaikkeen. Valitettavasti hänen edustamansa firman tuotteet eivät nekään ole patenttiratkaisuja ongelmaan. Kun maan kasvukuntoa lähdetään parantamaan, on otettava käyttöön koko työkalupakki ojituksesta alkaen.

Samalla lehden aukeamalla uutisoitiin palkituista Joonasta ja Mattilasta. Heitä kannattaa kuunnella näissä asioissa. On ollut kiva seurata, kuinka he ovat vuosien varrella oppineet lisää.

Tällä hetkellä suurta muotia on hiilen sitominen peltoon. Homman biologiset reunaehdot kuitenkin näyttävät olevan ihmisiltä yleisesti kateissa. Meneekin varmaan vielä muutamia vuosia ennen kuin aletaan laajemmin ymmärtää, ettei sinne maahan pysty määrättömästi hiiltä ajamaan.

Maaperän ekosysteemi hakeutuu vääjäämättä tasa­painoon, eikä siinä auta mikään orgaanisen keinotekoinen ja yksipuolinen lisääminen.

Ainoa oikea käsite, josta kannattaa tässä yhteydessä puhua, on maan kasvukunnon parantaminen. Se on kemiaa (kipsi ja lannoitteet), biologiaa (johon orgaanisen lisääminenkin liittyy) ja vesitaloutta (ojitusta).

Lisäksi tulee vielä maan rakenteen ja maannoksen ymmärtäminen eteen, jos homman aikoo kokonaisvaltaisesti ymmärtää.

Jos kaikki tehdään maan kasvukunnon parantamiseksi, menee siihen tuotantopanoksia reilusti. Valitettavasti nykyisillä peltoviljelyn katteilla asiassa on niin sanotusti haasteita. Siispä pala kerrallaan parempaan aina kun on mahdollista.

Jarmo Juuti

maanviljelijä, FT

Helsinki