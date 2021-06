Suomeen on rantautunut kasvien tuhoamisvimma. Kohteeksi on valittu muiden mukana kaksi komeinta kasvia, kurttu­lehtiruusu ja lupiini. Jokin instanssi on todennut niiden olevan vieraslajeja, jotka vievät elintilaa perinteisiltä kasveilta.

Voi hyvät ihmiset, noita kasveja on pari vuosisataa sitten tuotu ihmisten iloksi. Nyt niitä revitään pois kustannuksiin katsomatta. Eipä ole tiedossa pöljempää touhua. Asia nimittäin on niin, että nuo ruusut ovat pölyttävien hyönteisten ruoka-aitta.

Täällä taivastellaan mehiläisten ja kimalaisten ja yleensä pölyttävien hyönteisten hävikkiä. Eikö kenellekään ole juolahtanut päähän, että hyönteiset tarvitsevat ravintoa? Sitä ne saavat kukista ja samalla suorittavat pölytyksen. Helposti noista älyvapaista oivalluksista tulee mieleen, että täällä ihmiset ovat sahaamassa omaa jalkaansa.

Lisäksi C-vitamiinipitoiset ruusunmarjat ovat hyvä rohto kuumetauteihin ja väsymykseen. Sadassa grammassa tuoreita ruusunmarjoja on 14 kertaa enemmän C-vitamiinia kuin mitä ihminen päivässä tarvitsee.

Pula-aikana vitamiinirikkailla marjoilla torjuttiin esimerkiksi keripukkia. Nykyiset, hyvinvoinnin kyllästämät ja poliittiseen valtaan päässet nuoret aikuiset eivät muista taikka tiedä lähihistoriaa.

Eelis Pulkkinen

geologi, eläkkeellä

Raanujärvi