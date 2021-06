Metsä on Suomen kansallis­omaisuutta, siihen ei saa EU eikä kukaan muukaan kajota.

Metsä on yhtä kuin Suomi. Metsä on Suomen aarreaitta, joka on pitänyt kansamme hengissä vuosisatojen ja vuosituhanten ajan. Sen arvo Suomelle on yhtä suuri kuin puhtaiden vesiemme arvo.

Me suomalaiset osaamme parhaiten itse hoitaa vesistömme ja metsämme, sillä vain me itse tunnemme parhaiten oman ympäristömme arvon ja sen suuren merkityksen kansamme hyvinvoinnille.

Euroopan unioninkin täytyy ymmärtää, ettei metsiimme ole muilla asiaa sen paremmin kuin meidän järviimmekään. Jollei meille sallita sitä, että itse päätämme metsistämme, niin on viisainta ryhtyä harkitsemaan eroamista sellaisesta yhteisöstä, joka uhkaa meidän tärkeimpiä kansallisia etujamme.

Maamme johtajienkin on se pakko ymmärtää, oli sitten yhteisellä unionilla kuinka suuria muita etuja tarjottavanaan. Meidät on jo vasten tahtoamme puolipakolla kiristetty ottamaan niskoillemme takuumiehen rooli yhteiselle velalle, joka on kerran maksettava takaisin.

Nyt riittää alistuminen ja nöyryys, nyt on otettava päätös omiin käsiin ja siitä on pidettävä tiukasti kiinni, vaikka sitten seurauksena olisi ero EU:sta.

Asko Heiskanen

Pusula