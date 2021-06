Suomalainen metsänomistaja on todella huolissaan EU:n kaikista suomalaisten metsänomistajien metsiin liittyvistä suunnitelmista ja päätöksistä. Voiko EU todella päättää meidän metsiemme käytöstä ilman, että meillä olisi sananvaltaa? Ymmärtävätkö nämä EU-päättäjät meidän metsiemme kestävästä käytöstä?

Meillä on hallitus, joka on tehnyt selväksi Suomen kannan tähän asiaan. Meillä ovat myös meppimme EU:n parlamentissa. Heidän pitäisi pitää suomalaisten puolta EU:ssa. Valitettavasti näin ei ole.

Esimerkiksi Ville Niinistö ja Sirpa Pietikäinen puolustavat EU:n metsäpolitiikkaa. Pietikäinen muun muassa vertaa Suomen metsien hoitoa Brasilian sademetsien hoitoon. Mielestäni Petri Sarvamaa on tehnyt kiitettävää työtä Suomen metsien koskemattomuuden säilyttämiseksi.

EU:ssa on menossa monta Suomen metsiä koskevaa asiaa. On muun muassa Green Deal, Ilmastopaketti, lulucf, metsästrategia ja biodiversiteettistrategia.

Nämä kaikki vaikuttavat metsiemme tulevaisuuden käyttöön. Kyllähän näissä on purtavaa yksittäiselle suomalaiselle metsänomistajalle, saatikka metsiä tallovalle metsäasiantuntijalle.

Esimerkiksi biodiversiteettistrategian mukainen suojelutavoite ei ole jäsenmaakohtainen. Sitä tarkastellaan koko EU:n tasolla. Suomen metsät eivät voi olla muun Euroopan keuhkot. Meidän metsiämme hoidetaan paremmin kuin missään muualla maailmassa.

Euroopassa tiukasti suojelluista metsistä lähes puolet on Suomessa. Tiukka suojelu tarkoittaa koskemattomaksi jätettyjä metsiä, joissa ei sallita mitään toimenpiteitä. Tällaisia metsiä on Euroopassa 2,4 miljoonaa hehtaaria, josta Suomen osuus on 0,9 miljoona hehtaaria.

Tämä kaikkihan on politiikkaa. Näistä asioista täytyy tehdä poliittinen päätös, joka on aina kompromissi. Isot jyräävät pienet.

Jos emme nyt taistele metsiemme koskemattomuuden puolesta, niin kohta on liian myöhäistä. Mitä voimme tehdä? Kansalaisadressikaan ei auta, koska tämä on EU:n päätös.

Marja Tolonen

Hausjärvi