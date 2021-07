Maatalous on Suomessa tulevaisuuden ala

EU:n yleisen maatalouspolitiikan ehdoista on päästy sopuun. Tukipolitiikan ehdot vuoteen 2027 saakka varmistuivat niin sanotussa supertrilogissa alkuviikosta, kun jäsenmaat, komissio ja parlamentti hioivat kantansa asiassa yhteen.

Nyt saadussa ratkaisussa on sisällään ne elementit, joita Suomi on asiassa tavoitellut. Vaikka ilmastopolitiikka nostaa päätään myös maatalousratkaisujen osalta, Suomen erityispiirteet huomioidaan. Esimerkiksi meille tärkeän kakkospilarin avittamilla toimilla on tehty Suomessa ja Euroopassa menestyksekästä työtä maaseudun elinvoiman, yrittäjyyden ja ympäristön hyväksi. Jatko tälle saatiin turvattua.

Niin ikään turvemaapohjaisia peltoja voidaan viljellä jatkossakin. Asia on Suomelle tärkeä, sillä erityisesti Pohjanmaan vahvoilla karjatalousalueilla tarvitaan niin nurmi- kuin lannanlevitysalaa.

Isossa kuvassa pärjäsimme maataloustuotantomme puolustamisessa. Monta yksityiskohtaa tarkentuu vielä matkan varrella ja niistä saadaan varmasti vääntääkin. Keskusta on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä jokaisella tasolla, niin eduskunnassa, maa- ja metsätalousministeriössä kuin Euroopan parlamentissa pitkäjänteisen kotimaisen ruuantuotannon varmistamiseksi.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme nähneet, mikä merkitys on huoltovarmuuden turvaamisella. Oman maan ruuantuotanto on tässä keskeisin osa. Ilman suomalaista viljelijää emme selviä tulevistakaan kriiseistä.

Meidän maataloustuotantomme on myös ratkaisu ilmastonmuutokseen. Suomalainen nurmiruokintaan pohjautuva karjatalous on kestävää ja ympäristöystävällistä. Jatketaan yhdessä työtä kotimaisen ruuantuotannon turvaamiseksi ja kehittämiseksi varmistaen, että maatalous on meillä tulevaisuuden ala.

Mikko Savola

kansanedustaja (kesk.)

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

Ähtäri