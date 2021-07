Maataloustuki on väärä termi

Ihmettelen suuresti Ylen aamussa haastatellun ­MTK:n maatalousjohtaja Johan Åbergin sanoja (Yle 30.6.). Hän kertoi maataloustukien olevan maatalouden tukemiseen. Olen vahvasti eri mieltä hänen kanssaan, kuten on varmaan moni muukin maataloustuottaja.

Maataloustuki on hyvinkin väärä sana kuvaamaan tukea, jota viljelijöille myönnetään. Oikeampi sana olisi ”elintarviketeollisuuden raaka-aineen hankintatuki”. Ei voi kutsua tueksi sellaista asiaa, joka ei oikeasti tue, vaan sillä korvataan vain ostajaosapuolen hankintaa.

Viljelijä ei saa yhtään mitään ”ylimääräistä”, vaan ainoa hyötyjä on ostaja, ja muut ketjussa myöhemmin tulevat, koska heidän ei tarvitse maksaa koko summaa, joka menee raaka-aineen tuottamiseen. Vähän sama kuin metalliyrityksen työntekijöitä tuettaisiin sillä, että hitsaaja palkasta puolet maksaakin EU. Hitsaaja ei saa yhtään enempää, mutta yritys maksaa puolet vähemmän. Kuka siis saa tukea?

Tuki ei voi myöskään olla sellainen, jonka saamiseksi vaaditaan tekemään taloudellisia uhrauksia, kuten esimerkiksi ylimääräistä työtä luonnon- ja ilmastonsuojelun edistämiseksi, mutta sitä työn lisäystä ei voida laskuttaa keneltäkään.

EU-aikana ”tukea” on oikeastaan vain vähennetty poliittisin päätöksin, mutta kukaan poliitikoista ei ole vaatinut ostajataholta minkäänlaista taloudellista vastuuta ”tuen” vähenemisen takia. Jos ”tuki” vähenee, niin ostajan pitäisi täysimääräisesti korvata se tuottajalle raaka-aineen hinnassa, koska raaka-aineen ostaja on ollut tähänkin asti se, joka on joutunut maksamaan vähemmän.

MTK: n ja poliitikkojen pitäisi nyt ottaa oikeat termit käyttöön ja vaatia elintarviketeollisuudelta selkärankaa korvata vuosien aikana ”tuen” laskenut osuus, josta he ja heidän jälkeen tullut elintarvikeketju on korjannut taloudellisen hyödyn.

Lopettakaa puhe ”maataloustuesta”, sellaista ei ole olemassakaan. Ymmärrän toki, ettei teollisuus halua asiasta puhua, koska nyt kaikki valvonta, sanktiot, ja huono julkisuus tukien takia valuvat tuottajille. Kaikki taloudellinen hyöty valuu taustalla teollisuudelle.

Ilkka Pilpola

Mynämäki

