Tämän tästä yksityismetsiin on tulossa erilaista kaapelia, datalinjaa, sähkönsiirtolinjaa tai tielinjaa. On hyvä, että metsän­käyttöilmoitus vaaditaan nykyään myös metsätalouden ulkopuolisissa linjahakkuissa. Linjahakkuun tekijä on velvol­linen tekemään metsänkäyttö­ilmoituksen hankkeen kiinteistöjen osalta.

Metsäkeskuksella on tästä tarkka ohje olemassa. Näin turvataan metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Toivottavasti metsän­käyttöilmoitusten tekovastuuta ei aikanaan sopimuksissa pilkota yksittäisten maanomistajien eikä kiinteistöjen omistajien vastuulle.

Linjahakkuut on saatava entistä tiukemmin metsätuho­valvonnan piiriin. Kesäajan kasvatus- ja uudistushakkuissa hankintahakkaajaa, hakkuu­oikeuden haltijaa ja metsäkone­yrittäjää vaaditaan tekemään juurikäävän torjunta. Ilmastonmuutoksen myötä juurikäävän torjunta on myös linjahakkuissa tärkeää.

Linjahakkuun sopimuksessa voi lukea, että hankkeen toteuttaja tekee puunkorjuun ja puut jäävät maanomistajan omaisuu­deksi. Puukorjuu saattaa joissain tapauksissa tarkoittaa käytännössä puiden kaatamista kaivinkoneella ja giljotiini­kouralla metsään.

Tällöin puut jäävät metsänomistajan vastuulle, samoin metsätuholain velvoitteet. Optimaalista puutavaralajikatkontaa ei metsänomistajan kannalta tehdä. Tämä on maanomistajaa kohtaan hävettävää ja loukkaavaa toimintaa, kun hankkeissa minimoidaan kustannuksia ja tehdään yksityistä voittoa.

Jos suuripuustoiseen ja iäkkääseen kuusikkoon ”rääsätyt” puut jäävät lojumaan on ilmastonmuutoksen Suomessa kirjanpainajatuhojen leviämisvaara olemassa. Olisi hyvä, jos eri hanketoteuttajat antaisivat toteutusvastuun hankkeiden linjahakkuista esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksille.

Lisäksi voi olla, että maanomistajan saamat linjakorvauk­set ovat samaa tasoa kuin sodan jälkeen, kun maaseutua sähköistettiin. Olisi hyvä, jos MTK eri toimijoiden kanssa päivittäisi korvaustaksoja. Ennen hankkeet olivat yleishyödyllisiä, mutta nykyään on usein yksityinen tuulisähköbisnes tai datansiirtobisnes hankkeiden taustalla.

Risto Lauhanen

Seinäjoen Ylistaro