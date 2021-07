EU:n uusi metsästrategia on mahdollisuus kehittää kokonaiskestävää metsätaloutta Suomessa. Edistyksellisessä strategiassa luontonäkökulmat on ensimmäistä kertaa nostettu metsien taloudellisen arvon rinnalle ja yhteensopivuudesta EU:n biodiversiteettistrategian kanssa on huolehdittu.

Nykyisellään suomalainen metsätalous ei ole kestävää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Päinvastoin kaikista uhanalaisista lajeista kolmannes elää metsissä ja yli kolme neljäsosaa Suomen metsätyypeistä on uhanalaisia.

Jotta kokonaiskestävyys saavutetaan, metsäpolitiikkaan tarvitaan uuden strategian kaltaista muutosta. Strategiassa halutaan muun muassa edistää jatkuvapeitteistä kasvatusta, joka turvaa avohakkuita paremmin metsän luonto- ja virkistysarvot ja hiilivarastot sekä tarjoaa metsänomistajalle tuloja tasaisesti.

Lisäksi strategiassa halutaan panostaa pitkäikäisiin puutuotteisiin, jotka lisäävät metsistä saatua arvoa. Hienoa on myös strategian tavoite suojella jäljellä olevat ikimetsät. Tavoite on ratkaisevan tärkeä luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta myös mahdollisuus kehittää metsäpolitiikkaa suuntaan, jossa arvokkaiden elinympäristöjen suojeleminen olisi metsänomistajalle yhtä kannattavaa kuin metsän muu käyttö.

Strategian tuomista mahdollisuuksista huolimatta maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on lyhytnäköisesti ja kyseenalaisesti ilman muiden ministerien kanssa neuvottelua allekirjoittanut kirjelmän strategiaan vastaan. Lepän toiminta ei sovi Suomen kaltaiseen demokratiaan eikä yhteen kokonaiskestävyyttä korostavien puheiden kanssa.

EU:n metsästrategian toteu­tuessa tekisimme historiaa. Ensimmäistä kertaa luonto, kaiken ihmisenkin hyvinvoinnin perusta, olisi riittävällä tavalla huomioitu strategiassa. Ensimmäistä kertaa olisi toivoa, että tulevatkin sukupolvet saavat samoilla luppoisissa ikimetsissä ja että metsänomistajien tulot turvattaisiin kestävästi.

Maija Kuivalainen

Emma Sairanen

Nuorten ilmastodelegaatit

Allianssi ry

EU:n metsä­strategian toteu­tuessa tekisimme historiaa.

Puuta on metsänhoidollisista syistä välttämätöntä poistaa.