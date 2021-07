Viime aikoina on alkanut kuulua kummallisuuksia täältä Pohjolan periltä, sellaista joka alkaa mennä jo yli ymmärryksen. Raamatun sanaa on alettu vesittää isolla volyymilla. Tämä tarkoittaa että kun julistaa Jumalan sanaa Raamatun mukaisesti, saa syytteen käräjille.

Sanoma joka on tuhansia vuosia ollut ihmisille kaiken A ja O halutaan nyt murtaa, ja ”henkselitöntä” on luvassa sille joka tohtii sanoa mitä Sanassa on ilmoitettu. Papit ja piispat arastelevat saarnata niin kun kirjoitettu on, peläten lopputiliä ja syytteeseen joutumista. Että sillä lailla.

Ja mitähän se mahtaa olla suomeksi kun pääkaupungin vilkkaimmilla kaduilla istutaan aikaansa viettämässä ministerin luvalla, siten että liikenne ei suju. Poliisin käskyjä ei totella, lopulta virkavallan on haettava jokainen istuskelija ja kannettava poliisiautoon.

Onko tämänkaltainen toiminta valtiovallan erityisessä suojeluksessa kun hallituksen ministerikin sen hyväksyy?

Suomessa kuulemani mukaan asuu maailman onnellisin kansa. Onko tämäkin mennyt jo ”överiksi”? Olemmeko jo liiankin onnellisia?

Antti Esala

Honkajoki