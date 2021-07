Olemmeko unohtaneet sen mikä meille on kaikkein tärkeintä?

Se ei suinkaan ole raha, ei tavarat. Ei oma kesämökki tai moottorivene. Tärkeintä elämässämme ei ole mikään mikä on itsemme ulkopuolella.

Tililläsi olevat rahat eivät tuo luoksesi ystäviä, ei kauniita ajatuksia, ei hipovia onnen tunteita. Kauniit rakennuksetkaan eivät vie sinua onnellisten tähtien alle.

Elämässäsi on tärkeintä, että elät sopusoinnussa itsesi ja luontosi kanssa. Että antaisit lintusi laulaa, kajoamatta puuhun mistä sen liverrys kuuluu.

Elämässämme on tärkeintä säilyttää vetemme puhtaina, jotta lastemme lapsetkin voisivat sitä vettä juoda ja sillä itsensä puhdistaa. Tärkeää olisi myös jättää lapsillemme maa sellaiseen kuntoon että se voisi heidät ruokkia.

Mutta mitä me ihmiset teemme? Olemme viemässä lapsiltamme tulevaisuuden, koko heidän elämänsä! He tarvitsevat vain niitä pieniä asioita, vettä, ruokaa ja puhdasta maata joka heidät ruokkii.

He tarvitsevat ilmaa jotta he voisivat hengittää. Ja he tarvitsevat rakkautta niin paljon, että he siihen hukkuisivat! Meidän ihanat lapsemme.

Birgitta Wulf

Kerava