”Te kun siellä MTK:ssa olette niiden tissinkoettajien asialla.” Näillä sanoilla alkoi yksi ensimmäisistä puheluista, joita sain MTK-Etelä-Savon palveluksessa. Soittaja viittasi lehmänlypsäjiin ja vuosi oli 1999.

Vaikka tuoretta toimihenkilöä tuollainen lähestymistapa hämmensi, sai siitä paljon oppia. Sama teema toistui alkuaikoina useamman kerran muun muassa joidenkin MTK-yhdistysten kokouksissa, joissa jäseniltä tuli hyvinkin vahvaa kritiikkiä.

Kritiikkiä yhdisti se, että MTK koettiin olevan jokin erillinen taho ja ”Te siellä MTK:ssa” kertoi, etteivät jotkut jäsenet kokeneet olevansa osa järjestöä. Syystä tai toisesta.

Toinen toistuva teema on ollut ”tissinkoettajien asialla” oleminen. Tämä on pätenyt oikeastaan kaikkiin jäsenten edustamiin tuotantosuuntiin. Aina joku kokee, että järjestö ei aja juuri hänen edustamansa tuotantosuunnan asiaa.

Kolmas asia on ollut puolue­poliittinen leimaantuminen. MTK:lle tarjotaan edelleen yhtäläisyysmerkkiä tietyn puolueen kanssa. Ei varmaan aina perusteetta, mutta usein ilman sen vahvempaa näyttöä.

Näistä kolmesta asiasta on muodostunut kulmakivet omalle työlle. MTK ei ole te, vaan me, tissinkoettaja ei ole sen parempi tai huonompi jäsen kuin muutkaan, ja MTK ei ole koskaan hallituksessa eikä oppositiossa.

Tähän liittyy sen näkemyksen vahvistuminen, että edunvalvonnassa ei ole kyse maataloudesta, yrittäjyydestä, maanomistuksesta eikä mistään muustakaan sen tyyppisestä.

Edunvalvonnassa on kyse ihmisistä ja asiat tulevat ihmisten kautta edunvalvonnan kohteiksi. Järjestö on vain väline, joka mahdollistaa edunvalvonnan. Ilman ihmisiä järjestön jäseninä ei tätä välinettä ole. Ilman ymmärrystä siitä, että me teemme yhdessä meille tärkeää työtä, ei edunvalvontaa voi tehdä.

Kesä on ollut maataloudelle erittäin vaikea. Iso kiitos ja kannustus kaikille jäsenillemme, jotka jaksatte taata suomalaisille turvallisen ruuan ja elävän maaseudun.

Muulle elintarvikeketjulle ei kiitosta voi vielä antaa.

Otsikoiden mukaan elintarvikkeiden kauppa käy ja suomalaisen ruuan arvostus on noussut. Miksi se ei näy tuottajan tilillä? Tai näkyyhän se, kun tuotantokustannusten nousu vie saldoa väärään suuntaan.

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo