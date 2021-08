Markkinakatsauksessa oli kirjoitus, jossa verrattiin Viron viljakaupan toimintaa Suomen vastaavaan toimintaan (MT 16.8.).

Suomen ja Viron markkinat ovat niin erilaiset, ettei meidän ole realistista unelmoida siitä, mitä Virossa nykyisellään tapahtuu viljan vientimarkkinassa. Tämä liittyy voimakkaaseen rakennekehitykseen ja tilojen toimintatapoihin.

Kirjoituksesta saa käsityksen, ettei Suomessa ole viljelijä­osuuskuntaa eikä kukaan aja viljakaupassa viljanviljelijän etua. Myöskään väitettä, että suomalaiset viljelijät ovat ulkoistaneet viljakaupan, emme allekirjoita.

Lieneekö tällaisella kirjoittelulla joku tarkoitusperä, sitä emme hahmota? ViljaTavastia Osuuskunta on nimenomaan perustettu viljanvälitykseen sekä vientitoimintaan. Toimintaamme kattaa myös jossain määrin tuotantopanoskauppaa. ViljaTavastiaan kuuluu nykyisellään noin 560 jäsentä, joten ihan pienestä osuuskunnasta ei ole kysymys.

ViljaTavastia toimii vahvassa yhteistyössä kotimaisten vilja- alan toimijoiden kanssa. Näin kontakti viljelijän ja teollisuuden välillä on mahdollisimman suora. Tällä pystymme reagoimaan nopeasti teollisuuden eri tarpeisiin. Suomessa on useampi yhtiöpohjainen yritys aloitellut vientitoimintaa, siinä vaihtelevasti onnistuen. Osasta näistä on jäänyt erittäin huono maku viljelijöille erinäisistä syistä.

Itsetarkoitus ei vienti saa olla. Kotimaan markkinahintaan pitää viennissä myös pystyä vastaamaan, ja siihen ei lähes aina ole mahdollisuuksia. Myös viljan laivaamisen kustannukset ovat suurelle osalle hämärän peitossa ja tiedon puute vääristää keskustelua eri viljelyalueiden hintatasoista.

MTK:n viljamarkkina-asiamiehen Max Schulmanin on aika tulla tutustumaan ViljaTavastian toimintaan, niin pelkät mutu-kommentit jäävät suomalaisista viljelijäosuuskunnista vähemmälle.

Eero Kovero

Juha Salovaara

ViljaTavastia Osuuskunta