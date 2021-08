Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) julkaisi budjettiehdotuksensa. Ehdotus on leikkaamassa poliisin määrä­rahoista merkittävästi. Tämä merkitsisi poliisin toiminnan supistamista sekä henkilöstön että poliisin strategisen toiminnan suhteen.

Leikkauksilla on suora vaikutus kansalaisten turvallisuuteen. Suomen poliisi on jo vuosien ajan ollut aliresursoitu. Nyt tilanne uhkaa heikentyä entisestään – vaikka hallitus toisin suureen ääneen kaksi vuotta sitten lupasi.

Asiointipisteiden määrää karsitaan, ja toiminta siirtyy yhä enemmän verkkoon samalla, kun partiointi vähenee ja poliisia joutuu odottamaan kohtuuttoman pitkään etenkin haja-­asutusalueilla.

Haja-asutusalueiden partiot, ja oikeastaan kaikki poliisit, työskentelevät tällä hetkellä jaksamisensa rajoilla, mikä heikentää sekä kansalaisten turvallisuudentunnetta että poliisin työturvallisuutta.

Hallitus rapauttaa tietoisesti Suomen sisäistä turvallisuutta mutta jakaa kyllä auliisti rahaa sekä elvytyspaketteihin ja kehitys­apuun.

Poliisihallituksen mukaan sopeuttamistoimet johtavat siihen, että poliisi joutuu tulevaisuudessa keskittymään yhä enemmän ainoastaan välttämättömien ja henkeen sekä terveyteen kohdistuvien, kiireellisten uhkien torjuntaan. Tämä merkitsisi heikennyksiä muun muassa yleisen järjestyksen sekä liikenneturvallisuuden valvontaan ja rikostutkintaan.

Suomessa on Euroopan vähiten poliiseja kansalaista kohti. Määrä uhkaa vähentyä entisestään, mikäli rahoitusta ei saada kuntoon. Kyse on suomalaisten turvallisuudesta, jonka hallitus ei voi tietoisesti antaa huonontua. Hallituksen on yksinkertaisesti peruttava keskustalaisen valtio­varainministerin ehdotukset leikkauksista poliisin määrä­rahoihin.

Sanna Antikainen

kansanedustaja (ps.)

Outokumpu