Kaivosvero on oikea ratkaisu

Budjettiriihessä hallituspuolueet sopivat, että Suomeen tulee kaivosvero, jonka tuotosta valtaosa tulee kunnille. Päätös on askel oikeaan suuntaan ja hyväksi maaseudulle.

Minulle tärkein kaivoksiin liittyvä kysymys on, että ei kai maaseudun ja esimerkiksi Lapin ainutlaatuista luontoa pilata. Velvollisuutemme on jättää yhteinen Lappi entistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.

Ongelmat on estettävä ennalta. Kuntalaisten pitää pystyä torjumaan kaivoshankkeet halutessaan. Kaivosten tuotoista pitää jäädä enemmän euroja Suomeen ja nimenomaan kaivoksen alueelle. Lainsäädännön, lupamenettelyjen sekä viranomaistyön pitää olla ajan tasalla. Näistä syistä kaivoslakia on uudistettu ja uudistetaan edelleen.

Samalla on todettava, että tarvitsemme kaivannaisia. Autoja, laivoja, koneita ja laitteita ei voi valmistaa hampusta. En pidä moraalisesti kestävänä, että samat tahot kehuvat sähköautoja mutta suhtautuvat torjuvasti akkuteollisuuteen ja akkumineraalien kaivamiseen Suomessa. Lapsityövoimalla mineraalien louhiminen Afrikassa ei ole kestävämpi vaihtoehto ympäristön tai ihmisen näkökulmasta.

Kaivostoiminta Suomessa on ok, kunhan reunaehdot ovat ankarat. Kaikkialle kaivos ei sovi, eikä joka paikkaan kaivosta pidä sallia. Olen kaivosten tiukkojen ympäristökriteerien ja niiden jämerän valvonnan puolella. Kaivosten työstä, alihankkijoilta ja muusta toiminnasta tulevien verotuottojen lisäksi tarvitaan kaivosvero.

Keskustan viime vuosina esillä pitämä vero on saanut kannatusta yli puoluerajojen. On ollut hienoa tehdä laajaa yhteistyötä eduskunnassa tämän viisaan hankkeen puolesta.

Toki sisältöön on ollut erilaisia kantoja. Vihreät ottivat kantaa budjettiriihen alla, että kaivoskuntiin pitäisi verosta suunnata nolla euroa. Lopputulos onneksi on maaseudun kannalta viisaampi. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että lopputuloksena kaivoskunnille suunnataan valtaosa veron tuotosta. Loput kaivosveron tuotosta on viisain käyttää valtion viranomaisten ja lupahallinnon entistä tehokkaampaan toimintaan luontomme varjelussa.

Mikko Kärnä

kansanedustaja (kesk.)

Enontekiö