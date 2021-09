Hallituksen ensi vuoden budjetista myönnettiin tukea maakuntalennoille. Tämä turvaa esimerkiksi Keski- Suomen lentoyhteydet Helsinki-Vantaalle ja edelleen maailmalle. Yritykset ja elinkeinoelämä laajemminkin on tukenut vahvasti tämän yhteysvälin säilyttämistä.

Koronakriisin aikana on tuettu laajasti liiketoimintaa joka puolella maailmaa. Kriisi on vähentänyt lentomatkustamista ja tämän takia lentoliikennettä on tuettu niin Suomessa kuin muuallakin. Finnairia on pääomitettu sadoilla miljoonilla euroilla, mielestäni perustellusti. Tarvitsemme sujuvia yhteyksiä maailmalle myös koronakriisin jälkeen.

Koronaa edeltävänä aikana Jyväskylästä lähteneistä lentomatkustajista valtaosa suuntasi maailmalle. Viennille ja matkailulle yhteysväli on kriittinen. Ilman saavutettavuutta liiketoiminta kärsii. Tämä heijastelee koko Keski- Suomeen.

On selvää, että maailma on erilainen koronan jälkeen. Etäyhteydet ottivat massiivisen loikan, mutta oikeita kohtaamisia sekään ei korvaa. Mikäli maailman avautuessa lentomatkustajien ja rahdin volyymi ei kasva riittävästi, on luonnollista, että valtion tukea mietitään uudelleen. Vaikka korona jättää kaikkeen elinkeinotoimintaan pitkän varjon, tavoitteena on, että lentoliikenne on jatkossa markkinaehtoista.

En kuitenkaan voi ymmärtää hurskastelua maakuntalentojen tukemisen suhteen. Sosiaalisessa mediassa pöyristellään koronasta johtuvia maakuntalentojen tukia. Jos maakuntalentojen tuet ovat olleet niin vääriä, koska matkustajia on ymmärrettävistä syistä vähemmän, olisiko myös Helsinki-Vantaan ja Finnairin tuet samasta syystä pitänyt jättää toteuttamatta? Ei ainakaan minun mielestäni.

Joonas Könttä

kansanedustaja (kesk.)

Jyväskylä