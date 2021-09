Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevien väliaikaisten valmistelutoimielinten työ on käynnistynyt. Viimeistään nyt on aika nostaa julkiseen keskusteluun lakisääteisen potilasasiamiestoiminnan järjestäminen sekä potilaan oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen hyvinvointialueilla. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja laadun yhtenäistäminen sekä valtakunnallisen ohjauksen ja valvonnan selkeyttäminen.

Potilasasiamiesten asema tulisi määritellä hyvinvointialueiden rakenteisiin. Asiamiesten riippumattomuus olisi turvattava ja heidän tehtävänsä tulisivat olla päätoimisia. Toiminta tulisi järjestää siten, että palvelun sisältö on laadukasta ja yhdenvertaista kansallisesti sekä toimintakäytännöt yhdenmukaisia. Palvelun kriteerien tulisi olla valtakunnallisesti yhteneväisiä.

Potilasasiamiestoiminta tulee resursoida riittävästi ja riittävä osaaminen on taattava ylemmän korkeakoulututkinnon sekä terveydenhuoltoalan hyvän tuntemuksen vaatimuksilla. Toiminnasta kertyvän tiedon hyödynnettävyys tulisi varmistaa kansallisesti yhtenäisellä tilastointi- ja raportointimallilla, jotta palveluista saatava tieto on luotettavaa ja vertailtavaa. Kertynyt tieto tulisi olla julkisesti kaikkien saatavilla.

Potilasasiamiestyö on asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan lisäksi vaikuttamis- ja tiedottamistyötä, laadun kehittämistä sekä potilaan oikeuksien edistämistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan järjestämisessä tulee taata erityisen herkässä ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden saatavuus. Huomiota on kiinnitettävä potilasasiamiespalvelun yhdenvertaiseen saatavuuteen myös alueellisesti.

Asiakas on keskiössä sote-uudistuksessa. Hänen asemansa vahvistamiseksi tarvitaan riittävä määrä potilasasiamiehiä varmistamaan potilaan oikeuksien toteutuminen. Potilaan oikeuksien vahvistamiseksi Suomeen tarvitaan myös potilasoikeusvaltuutettu.

Hanna Sykkö

puheenjohtaja

Suomen potilasasiamiehet ry

