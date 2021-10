Turpeesta ja turvepelloista on tehty vihreiden toimesta syyllinen kaikkeen. Energiaturpeen tuotanto tuhottiin jo näyttävästi poliittisella manööverillä ja nyt on meneillään vaihe kaksi.

EU:ssa on voimia, jotka haluavat kieltää turpeen käytön kokonaan, myös kuivikkeena, kasvualustana ja aktiivihiilisuodatinten valmistuksessa. Turve pyritään EU:ssa määrittämään taksonomiasäädöksissä ei-kestäväksi. Tällainen pikavalmistelu on tietysti tosi vaikea suomalaisille yleispoliitikoille eduskunnassa ja Brysselissä. Ollaan sormi suussa, kun pitäisi toimia.

Tässä tarvitaan myös oppositiopuolueiden ryhdistäytymistä. On maallikolle täysin käsittämätöntä, että eduskunnan 200 kansanedustajasta vain Sari Essayah taistelee kotimaisen maa- ja metsätalouden puolesta rohkeasti.

Kotimaisella kuivike- ja kasvuturpeelle ei ole todellisia vaihtoehtoja. Tai on yksi vaihtoehto, turpeen tuonti Venäjältä. Tuonti on jo alkanut. Toki yksi Luken asiantuntia ehätti jo kertomaan täysin virheellisesti, että hyviä turpeen korvaajia kuivikkeena kotieläintaloudessa ovat hiekka, sahanpuru ja olki.

Kuiviketurve on ylivoimainen alusta kotieläintaloudessa. Se on hygieeninen ja lämmittävä. Turve sitoo nesteet ja ravinteet itseensä. Turvelanta on erinomainen lannoite ja maanparannusaine.

Yhtä loistava tuote on kasvuturve. Sen käytön kieltäminen vahingoittaa laajasti puutarha- ja taimituotantoa. Myös miljoonilla ryytimailla, kotipihoilla ja palstoilla käytetään turvepohjaisia maanparannusaineita.

On täysin järjenvastaista kieltää kotimaisen kuivike- ja kasvuturpeen käyttö. Turve on luonnontuote. Se on sataprosenttisesti kierrätyskelpoinen.

Mitä tästä vihreiden operaatiosta seuraa? Suomen turvetuotannon lopettamisella ei ole vaikutusta maapallon ilmastonmuutokseen. Vaikutus on sen sijaan merkittävä elinkeinotoimintaan Suomessa!

Jukka Tuori

agronomi

Huittinen