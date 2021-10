Käsittämätöntä, kuinka suuri haloo maatalouden ilmastopäästöistä on noussut. Mittasuhteiltaan ne ovat maailman suurimmat ainakin jos lehtiä lukee. Viimeisin juttu on Volvon luopuminen nahan käytöstä autojen istuimissa.

Pellot ovat viljelykäytössä ollessaan sekä hiilen luovuttajia että hiilinieluja. Oikein viljeltynä pellot toimivat metsän tavoin hiilinieluina joilla hiiltä sidotaan moninkertaisesti se määrä jonka se tuottaa. Jo nyt on tutkittu, että nurmi on yksi parhaista hiilensidontakeinoista, mutta se täytyy korjata pois. Ihmiset eivät nurmea voi käyttää ruuaksi, joten sille täytyy kehitellä muita käyttökohteita.

Voimme tuottaa energiaa eli biokaasua mädättämällä nurmikasveja, mutta ihmisen ravinnontarve ei tällä täyty. Kun nurmi halutaan ruuaksi, se täytyy kierrättää märehtijöiden eli lehmien tai lampaiden kautta. Kaikki nurmea ravintonaan käyttävät eläimet tuottavat jotain; villaa, lihaa, maitoa tai vain elämyksiä ihmisille.

Kun eläimet ovat joko vanhuuttaan tai muusta valitettavasta syystä tiensä päässä, niistä voidaan hyödyntää vielä kaiken muun lisäksi nahka. Nahka on sivutuote, joka osaltaan on pilkkomassa eläimen tuottamaa ilmastotaakkaa pienemmäksi. Kun autonvalmistaja ilmoittaa siirtyvänsä kankaisiin tai keinonahkaan, tarkoittaa se käytännössä, että materiaali tehdään varta vasten tuota käyttöä varten keinotekoisesti. Yleensä suurin osa näistä materiaaleista on yhä vielä synteettisiä eli öljynjalostuksen tuotteista tehtyjä.

Toinen vaihtoehto on käyttää muuntokuituja eli esimerkiksi selluloosasta valmistettuja materiaaleja. Kun autonvalmistaja siis säästää ilmastoa, tehdään se ulkoisesti ihmisten mielikuvia hyväksikäyttämällä. Todellisuudessa kukaan ei vielä ole pystynyt laskemaan sellaisia aukottomia laskelmia, että voisimme varmaksi sanoa tuon ratkaisun olevan oikeasti ilmastoystävällinen.

Maataloutta ja etenkin karjataloutta mustamaalaamalla tehdään sellaista ilmastotyötä, joka loppujen lopuksi saattaa olla maailmalle paljon tuhoisampaa kuin tuotantoeläin tai maanviljelijä koskaan voi olla. Nyt olisi aiheellista ottaa aikalisä ja tutkia asiat perinpohjaisesti ennen kuin tehdään korvaamatonta vahinkoa.

Heli Ojalehto

maanviljelijä

Nivala

