Tuulivoima on kuulemma köyhälle kunnalle lottovoitto. Epäilen: se on viimeinen naula kunnan arkkuun.

Mielikuva vihreästä energiasta ei voisi pahemmin johtaa harhaan. Tuulivoima­puisto ei ole puisto, vaan teollisuuslaitos, jonka raken­taminen ja toiminta voivat aiheuttaa luonnolle ja ihmiselle peruuttamatonta vahinkoa.

Tuulivoiman todellinen hinta tulee näkyviin vähitellen. Reilut parikymmentä vuotta on lyhyt aika. Sitten kaikki ”ennallistetaan” eli pyritään palauttamaan alkuperäistilaan. Se vain ei onnistu. Maahan jää betonia, rautaa, jätettä.

Myllyjen valkeus on paljastumassa mustaksi. Tuulivoimarakentaminen on vihreää kolonialismia. Valmistukseen käytettävien mineraalien kaivaminen on epäeettistä ja luontoa saastuttavaa.

Myllyt tärvelevät korvaamattomia maisema- ja luontoarvoja. Ne aiheuttavat talous- ja terveyshaittoja. Turistit katoavat. Kiinteistöt menettävät arvonsa. Kokonaiset perheet joutuvat – ja ovat jo joutuneet – muuttamaan kodistaan toisaalle. Myllyt eivät vedä, vaan työntävät.

EU:ssa uusiutuvaa energiaa ei saa tuottaa luonnon monimuotoisuuden kustannuksella. Tutkimusten mukaan tuulimyllyt sekoittavat luonnon ekosysteemejä. Euroopassa yli kaksituhatta kansalaisjärjestöä on noussut vastus­tamaan tuulivoimaa sen haittojen vuoksi.

Ei ihme, että globaali raha on haistanut ruususen unta nukkuvan Suomen. Täällä rakentaminen onnistuu. Kriittiset kansalaisaloitteet lakaistaan maton alle. Elämällä ei ole oikeusturvaa.

Perimmältään tuulivoima­rakentaminen kertoo luonnosta vieraantumisesta: siitä että luonnolla on vain välinearvo. Vanha kulttuuri­maisema tai luonnon moni­muotoisuus, kauneus ja koskemattomuus eivät paina mitään, kun toisessa vaakakupissa on raha. Tuulivoiman hintaa laskettaessa on kuitenkin katsottava suku­polvien päähän. Luonto kuuluu meille ja meidän lapsillemme, ei voittoa tavoitteleville tuulivoima­yhtiöille.

Suunnitelmien mukaan Suomesta on tulossa yksi jättimäinen tuulivoima­puisto. Asian voi kuka tahansa tarkistaa tuulivoimayhtiöiden sivuilta. Tarkoitus on valjastaa luonto yhtä häikäilemättömästi kuin valjastettiin aikoinaan lohijoet: harhauttamalla ihmiset uskomaan asian hyvyyteen.

Tuulivoiman todellista hintaa ei makseta rahassa. Se lasketaan menetyksinä.

Antti Saari

kirjailija

Kokkola