Nyt on aika kiinnittää huomiota taas kansanterveyteen. Vakava korona on onneksi vaikuttanut siihen varsin vähän. Kun koronaan on kuollut runsas tuhat suomalaista, kansantauteihimme kuolee tunnettujen riskitekijöiden vaikutuksesta vuosittain moninkertainen määrä. Uusimpien kansainvälisten tutkimusten mukaan esimerkiksi tupakoinnin aiheuttama vuosittainen ylikuolleisuus on Suomessa noin 5 000 ja alkoholin noin 4 000 henkeä.

Väestöryhmien väliset terveyseromme ovat isoja. 25 vuotta täyttäneiden eliniän odotteen ero on ylimmän ja alimman tulokymmenyksen kohdalla miehillä peräti 10 ja naisilla 6 vuotta. Tällaiset erot ovat hyvinvointivaltiolle ja myös kansainvälisesti katsoen aivan liian suuret.

Tautien ja terveyserojen tausta on elintavoissa, kuten tupakoinnissa, alkoholin käytössä ja ylipainossa sekä niiden ympäristötekijöissä. Esimerkiksi alkoholin kohdalla on THL:n mukaan pienituloisilla viisinkertainen alkoholi­kuolleisuus hyvätuloisiin verrattuna.

Sote-uudistus ja hyvät palvelut ovat välttämättömiä, mutta kallis palvelujärjestelmä vaikuttaa vain varsin rajallisesti väestön terveyteen ja terveys­eroihin. Kestävää kehitystä ei ole, että kaikki ongelmat pyritään ratkaisemaan julkista taloutta rasittavilla palveluilla. Kustannusvaikuttavin ja kestävän kehityksen ratkaisu on usein rakenteellinen terveyspolitiikka.

Rakenteellisen terveys­politiikan mahdollisuudet on nähty muun muassa tupakoinnin ja liikenne­onnettomuuksien vähenemisen suurissa menestystarinoissa. Nyt olisi aika panostaa lisää terveyspoliittiseen työhön. Kansantautiemme syntyyn ja terveyseroihin vaikuttavat riskitekijät tunnetaan varsin hyvin. Ne eivät poistu vain terveyskasvatuksella.

Valistuksen ohella on tärkeää toteuttaa vaikuttavia poliittisia päätöksiä, joilla edistetään riskien vähentämistä kansalaisten elinympäristössä. Vaikuttamalla tupakoinnin ja alkoholin ohella ravitsemukseen ja liikuntaan voitaisiin katkaista suomalaisten terveyteen ja terveyseroihin hyvin haitallisesti vaikuttava väestön lihominen.

Terveyserojen vähentä­minen on sekä yhteiskunnan eettinen tavoite että myös keino parantaa yleistä kansan­terveyttä. Terveyserojen vähentämisestä ja kansantautiemme torjunnasta on paljon tutkittua tietoa ja paperille kirjoitettuja strategioita, mutta tarvitaan tehostettua politiikkaa niiden toteuttamiseksi.

Pekka Puska

THL:n pääjohtaja emeritus

Helsinki

