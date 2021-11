Suomen yrittäjäkenttä ikääntyy. Valtakunnallisen Omistajanvaihdosfoorumin teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa on peräti 25 000 yritystä, joiden liiketoimintaa uhkaa alasajo yrittäjän ikääntymisen johdosta. Merkittävä osa näistä yrityksistä on elinvoimaisia ja vakiintuneita, mutta jatkajaa on vaikea löytää. Pahimmassa tapauksessa edessä on kymmenien tuhansien työpaikkojen menetykset.

Yritysten lopettaminen ja uusien syntyminen on osa markkinataloutta, mutta omistajanvaihdosten sujuvuus on välttämätöntä erityisesti maaseudun elinkeinotoiminnan, palveluiden ja työpaikkojen näkökulmasta. Monen paikkakunnan työllisyys voi olla muutaman pitkän linjan työnantajan varassa, koska jatkajan löytäminen on vaikeaa nimenomaan suurten kaupunkien ulkopuolella.

Myönteistä on, että Suomen hallitus on juuri hyväksynyt uuden rahoituspalvelun, joka on suunnattu ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla tapahtuvien omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Tuki on tarkoitettu yrityksen jatkajalle, jotta hän voi hankkia yrityksen haltuunottoon liittyviä asiantuntijapalveluita. Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ely-keskus, josta saa myös lisätietoja tuesta.

Mistä jatkaja sitten voi asiantuntijapalvelua tilata? Suomen mittakaavassa tilanne vaikuttaa hyvältä, mutta ongelmana ovat alueelliset erot – palvelut eivät ole tasapuolisesti saatavilla kaikkialla Suomessa.

Omistajanvaihdosfoorumin selvityksen mukaan yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia koskevien palveluiden saatavuus ja laatu olivat parhaalla tasolla Päijät-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Näillä alueilla toimii yleensä omistajanvaihdoksiin erikoistunut neuvontapiste, josta vastaa esimerkiksi yrittäjien aluejärjestö, uusyrityskeskus tai kehitys- ja elinkeinoyhtiö. Nämä matalan kynnyksen neuvontapisteet ovat omistajanvaihdosten edistämistyön ytimessä.

On yllättävää, että vastaava neuvontapalvelu puuttuu Lapista, Keski-Suomesta ja Kainuusta. Tämä puute on tärkeää ratkaista – näissäkään maakunnissa ei ole varaa menettää yhtäkään elinkelpoista yritystä eikä työpaikkaa! Neuvontapisteet tulisi käynnistää ripeästi, sillä omistajanvaihdosten kohtalonvuodet ovat käsillä.

Simo Pinomaa

ekonomisti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK