Ylen uutisissa (1.11.) kerrottiin, että Terrafame hakee ympäristölupaa paikallisen järven kuivattamiseen sähköautojen akkuihin tarvittavien mineraalien louhimiseksi. Meneeköhän nyt liian pitkälle akkujen valmistukseen tarvittavien mineraalien louhimisessa?

Suomen maaperässä on paljon akkujen valmistukseen tarvittavia mineraaleja kuten litiumia ja kobolttia. Kiina on näiden mineraalien mahtituottaja. Valitettavasti Kiinassa näiden kaivosten työntekijöillä on huonot työolosuhteet. Myös lapset tekevät töitä näillä kaivoksilla huonoissa olosuhteissa.

Kaivoslaki Suomessa sallii koeporausten tekemisen yksittäisen maanomistajan mailla ilman lupaa. Myös valtauksen tekeminen yksityisten omistamilla mailla on mahdollista. Jostakinhan näitä mineraaleja on saatava, koska täyssähköautot sekä hybridit tekevät tuloaan. Valtiokin maksaa nyt tukea sähköauton hankintaan.

Valtiolla ja kunnilla on tarvetta vaihtaa omistamiaan kulkuvälineitä sähköautoihin. Myös pienillä paikkakunnilla tämä tarkoittaa sähkölatauspisteitä yleiseen käyttöön. Tällaiseen tarvitaan kuitenkin paikallinen yrittäjä, joka investoi niihin. Tietenkin jokainen voi asentaa latauspisteensä kotiinsa, mutta rivi- tai kerrostaloasujalle tämä tuo ylimääräisiä kustannuksia.

Marja Tolonen

metsäasiantuntija