Osuuspankki Suur-Savo ilmoitti lakkauttavansa kaikki maaseutukonttorinsa ensi vuoden alussa. Palvelut keskitetään kolmeen Etelä-Savon kaupunkiin; Mikkeliin, Pieksämäelle ja Savonlinnaan.

Ymmärrän, että erilaiset sähköiset palvelut luovat paljon uusia mahdollisuuksia ja niiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvitaan henkilöstöä, mutta ne sisältävät samalla riskejä ihmisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Digisyrjäytymisen vaaravyöhykkeessä ovat kaikki, jotka eivät syystä tai toisesta pysty hankkimaan sopivia laitteita, käyttämään niitä tai joilla ei ole verkkopankkitunnuksia kirjautuakseen palveluihin.

Itselläni pankki kulkee kännykässä, mutta olen huolissani niistä ihmisistä, joilla tähän ei ole mahdollisuutta. Ikääntyneet eivät syyttä ole huolissaan kyvystään hoitaa omia pankkiasioitaan tulevaisuudessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston Pankkipalvelut 2015 -selvityksen mukaan noin 400 000 henkilöllä ei ollut verkkopankkitunnuksia. Näihin henkilöihin kuului erityisesti eläkeläisiä, työttömiä, ulosottovelallisia, matalasti koulutettuja, nuoria ja pienituloisia.

Niin kauan kuin kaikilla kansalaisilla ei ole sähköisiä tunnistusvälineitä, pankkitunnuksia ja laitteita, ei kasvokkain tapahtuvasta kanssakäymisestä voi luopua. Olisiko ollut mahdotonta Osuuspankilta palkata lisää työntekijöitä ja näin säilyttää paikalliset konttorit?

Osuustoimintaperiaatteella toimivalta pankilta ei odoteta kovaa voiton tuottamista. Osuustoiminta on luontojaan yritysmuoto, joka mahdollistaa sekä yrittämisen että hyvän tekemisen. Osuustoiminta on ollut vaihtoehto vapaalle markkinataloudelle. Johdon tehtävänä on sen linjan luominen, toimiiko osuustoiminta muutosvoimana markkinatalouden sisällä.

On otettava huomioon myös maaseudun asiakkaat ja heidän palvelutarpeensa.

Satu Taavitsainen

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Mikkeli

Osuuspankin omistaja-asiakas vuodesta 1977